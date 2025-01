Lieferkettenspezialist OMP stärkt Führungsteam zur Förderung des strategischen Wachstums

ANTWERPEN, BELGIEN / ACCESS Newswire / 29. Januar 2025 / Der in Antwerpen ansässige Lieferkettenspezialist OMP hat seine Führungsstruktur verfeinert und an die strategischen Wachstumsziele des Unternehmens angepasst. Die Änderungen, mit denen die Kontinuität und Stabilität der Firmenführung gestärkt werden soll, folgen auf den vor kurzem vollzogenen Wechsel des CEO , bei dem Anita Van Looveren von Paul Vanvuchelen abgelöst wurde.

Kontinuität, Stabilität und Teamwork stehen im Zentrum der Veränderungen. Die neue Struktur stellt eine Weiterentwicklung der Führungsebene des Unternehmens dar und beinhaltet die Schaffung von neun Chief-Officer-Positionen aus den bestehenden Reihen. Mit der neuen Firmenführung bekräftigt die Organisation einmal mehr ihr Bekenntnis zur Investition in zukünftiges Wachstum.

Anpassungen im Führungsteam als Wachstumstreiber

Paul Vanvuchelen bestätigt, dass die Neuausrichtung der Führungsebene sorgfältig geplant wurde, um das Engagement des Unternehmens für die Förderung der Zusammenarbeit und die Befähigung seiner globalen Teams zur Bereitstellung effektiver Lösungen zum Ausdruck zu bringen und zu intensivieren. OMP wird auch weiterhin verstärkt auf Innovationen setzen und sich in der Rolle als anerkannter Weltmarktführer in der Lieferkettenplanung behaupten.

„Unser Führungsteam spielt eine maßgebliche Rolle bei der Gestaltung der Zukunft von OMP. Mit diesen Ernennungen bekräftigen wir unseren Fokus auf Stabilität und stellen sicher, dass wir auch in Zukunft den sich neu formierenden Anforderungen unserer Kunden und Partner gerecht werden. Gemeinsam gestalten wir eine solide Grundlage für die Förderung von Innovation und Wachstum in der Lieferkettenplanung.“

Fortschrittliche Lösungen

OMP hat sich durch die Bereitstellung fortschrittlicher Lieferkettenlösungen für einige der innovativsten Unternehmen der Welt in Branchen wie Biowissenschaften, Konsumgüter, Chemie, Metall, Papier, Kunststoff und Verpackung einen Namen gemacht. Mit über 1.200 Mitarbeitern weltweit betreut OMP seine Kunden von seinem Hauptsitz in Belgien sowie regionalen Niederlassungen in Brasilien, China, Frankreich, Deutschland, Indien, den Niederlanden, Spanien und den Vereinigten Staaten aus und wird dabei von einem soliden und stetig wachsenden Netzwerk von Allianzpartnern unterstützt.

Das Unternehmen wurde im Jahr 2024 für seinen kundenzentrierten Ansatz und seine hochmoderne Unison Planning-Lösung zum neunten Mal in Folge zum Weltmarktführer von Lösungen für die Lieferkettenplanung im Gartner Magic QuadrantTM gekürt.

Die Aktualisierungen beinhalten Anpassungen im Führungsteam, um die entsprechenden Aufgabenbereiche an die strategischen Ziele anzupassen. Einen umfassenden Überblick über die überarbeitete Führungsstruktur erhalten Sie auf unserer Webseite.

Über OMP

OMP unterstützt Unternehmen, die komplexe Planungsaufgaben zu bewältigen haben, beim Ausbau ihrer Kompetenzen und bei Wachstum und Entwicklung und stellt ihnen dafür die beste digitalisierte Lieferkettenplanungslösung auf dem Markt zur Verfügung. Hunderte von Kunden in den verschiedensten Branchen – die Palette umfasst Konsumgüter, Biowissenschaften, Chemie, Metall, Papier, Kunststoff und Verpackungen – profitieren von OMPs einzigartiger Unison Planning-Lösung.

Kontaktdaten

Katleen Rybczynski

Senior Communications Manager

krybczynski@omp.com

+32 3 650 23 22

QUELLE: OMP

