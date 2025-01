Neue Führung für eine starke Zukunft (FOTO)

Ingolstadt/Meppen (ots) - Die ace Group, eine der führenden

Full-Service-Anbieter für erneuerbare Energien im B2B-Bereich, stärkt ihre

Position mit einer neuen Geschäftsführung. Mit Torben Möller als CEO und Marcus

Jentsch als CFO stellt sich die Anfang 2024 gegründete Gruppe strategisch und

personell optimal für 2025 auf. Ziel ist es, einen EPC-Anbieter zu formen, der

als "Full-Service" Provider umfassende und innovative Leistungen in den

Bereichen Photovoltaik, Schnellladeinfrastruktur und Energiespeicherung

anbietet.



Erfahrene Führungspersönlichkeiten übernehmen das Steuer





Seit 1. Januar 2025 übernehmen Torben Möller und Marcus Jentsch offiziell dieLeitung der ace Group. Torben Möller bringt jahrelange Erfahrung in der Leitunggroßer Teams und Unternehmen mit. Als ehemaliger Geschäftsführer der Jacobs GmbHverantwortete er ein internationales Team von rund 350 Mitarbeitenden mit demFokus der Realisierung komplexer Infrastrukturprojekte im Energie- undTechnologiebereich. Davor war er unter anderem über sieben Jahre zuletzt alsVorstand der Energiekontor AG für das operative Geschäft tätig. "Die Entwicklungder erneuerbaren Energien stehen für mich sinnbildlich für Zukunft undInnovation. Die ace Group vereint ehrgeizige Teams und zukunftsweisende Projekte- eine Kombination, die perfekt zu meiner Vision der ace als one-stop-shop fürtechnisch anspruchsvolle Lösungen passt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mitden herausragenden Teams von HMB und Charge Construct die Energiewende aktivweiter voranzutreiben," erklärt Möller.Der neue CFO, Marcus Jentsch, ergänzt die Führungsriege als ausgewiesenerSpezialist im Finanzwesen und in der Energiebranche. Zuletzt war erFinanzvorstand bei der Orcan Energy AG und der Juwi AG sowie CFO bei der JoltEnergy GmbH, wo er jeweils sein tiefgehendes Know-how insbesondere im BereichSchnellladeinfrastruktur erfolgreich einbrachte: "Meine berufliche Laufbahnverbindet seit über 30 Jahren Finanzen und M&A mit erneuerbaren Energien undCleantech. Die ace Group bietet die ideale Plattform, um dieses Wissengewinnbringend einzusetzen und gemeinsam den Ausbau der Ladeinfrastruktur inDeutschland voranzutreiben," so Jentsch.Zusammen vereinen Möller und Jentsch führende Branchenkompetenz und Erfahrung,um die Erfolgsgeschichte der ace Group fortzusetzen.Strategische Ausrichtung und ehrgeizige Ziele : Ein starkes Fundament für 2025und darüber hinausBereits im November 2024 legte die neue Führungsebene den Grundstein für dieenge Zusammenarbeit. Bei einem Treffen im Schloss Hohenkammer, in der Nähe des