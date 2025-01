Deutsche Bank mit Gewinneinbruch – Aktie unter Druck

Ein wesentlicher Faktor war der Vergleich mit ehemaligen Postbank-Aktionären, der das Institut mit insgesamt 1,7 Milliarden Euro belastete. Dennoch schloss die Bank das fünfte Jahr in Folge mit einem positiven Ergebnis ab.

Die Deutsche Bank hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Trotz steigender Erträge drückten hohe Kosten für Rechtsstreitigkeiten das Nettoergebnis um 36 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro, wie das größte deutsche Kreditinstitut am Donnerstag in Frankfurt mitteilte.

Allerdings blieben die Zahlen hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Diese hatten im Schnitt mit einem Nettogewinn von 2,97 Milliarden Euro gerechnet. Auch die Nachsteuerrendite auf das materielle Eigenkapital lag mit 4,7 Prozent unter den prognostizierten 5,1 Prozent.

Gemischter Ausblick und Kapitalmaßnahmen

Für die Zukunft gab die Deutsche Bank einen differenzierten Ausblick. Positiv aufgenommen wurde die Ankündigung von Kapitalmaßnahmen in Höhe von 2,1 Milliarden Euro. Die Dividende soll um 50 Prozent auf 0,68 Euro je Aktie steigen, was insgesamt 1,3 Milliarden Euro entspricht – leicht über den Analystenerwartungen von 0,66 Euro. Außerdem wurde ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 750 Millionen Euro genehmigt.

An ihren langfristigen Prognosen hält die Bank fest: Für 2025 strebt sie weiterhin Erträge von 32 Milliarden Euro an und plant, die um Sondereffekte bereinigten Kosten stabil zu halten. Zudem wird eine geringere Risikovorsorge für Problemkredite erwartet.

"Zusammen mit einem starken Start ins neue Geschäftsjahr untermauert das unsere Überzeugung, dass wir unser Renditeziel von mehr als 10 Prozent für das Jahr 2025 erreichen und die Kapitalausschüttungen an die Aktionäre weiter erhöhen werden", erklärte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing.

DB-Aktie unter Druck



Die Aktie der Deutschen Bank gab im frühen Handel an der Frankfurter Börse deutlich nach. Derzeit notiert sie rund 2,6 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 18,79 Euro (Stand: 08:25 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,78 % und einem Kurs von 18,77EUR auf Tradegate (30. Januar 2025, 08:31 Uhr) gehandelt.





