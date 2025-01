Puma: Strategien zum defensiven Einstieg nach dem Rutsch

Die Puma-Aktionäre (DE0006969603) wurden am vergangenen Donnerstag auf dem falschen Fuß erwischt: Wer auf den Adidas-Effekt hoffte – die weltweite Nummer 2 hatte in der Vorwoche abermals Top-Ergebnisse vorgelegt – wurde zum Wochenende mit 20 Prozent Kurseinbruch konfrontiert. Der Grund: konstanter Gewinn von 622 Mio. Euro trotz Umsatzplus (+4 Prozent auf 8,82 Mrd. Euro). CEO Freundt will daher mit einem Effizienzprogramm kontern, um die EBIT-Marge in den kommenden beiden Jahren auf 8,5 Prozent zu steigern (aktuell 7,1 Prozent). Wer darauf setzt, dass die Puma-Aktie auf aktuellem Niveau eine Unterstützung findet, kann sich Zertifikaten defensiv positionieren bei Eintritt des Szenarios attraktive Seitwärtsrenditen realisieren.

Discount-Strategie mit 12,8 Prozent Puffer (Juni)