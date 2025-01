Brüssel kündigt Kampf gegen Bürokratie an

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission verspricht ein vehementes Vorgehen gegen Bürokratie. Die Behörde werde eine beispiellose Anstrengung für mehr Vereinfachung leisten, heißt es in einem nun veröffentlichten Strategiepapier. Unter anderem bekräftigt sie ihr Ziel, Meldepflichten für kleine und mittlere Unternehmen um 35 Prozent zu verringern.

In dem sogenannten Kompass für Wettbewerbsfähigkeit kündigt die Kommission unter Führung von Ursula von der Leyen (CDU) zudem zahlreiche Gesetze an, die in den kommenden zwei Jahren eingebracht werden sollen. Ein erster großer Vorstoß soll kommenden Monat kommen.