Sinneswandel in Brüssel überlebenswichtig für Wirtschaft

Berlin (ots) - "Die angekündigten Maßnahmen des Wettbewerbskompasses derEU-Kommission sind endlich ein Schritt in die richtige Richtung. Die Reduzierungvon Bürokratie ist kein "Nice-to-have", sondern überlebenswichtig für unsereWirtschaft. Insbesondere das Omnibus-Gesetz darf jedoch keine halbherzigeMaßnahme sein, sondern muss den Umschwung schaffen", kommentiert Dr. DirkJandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen(BGA), die zentralen Inhalte des Strategiepapiers, das am Mittwoch vonEU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgestellt wird."Eine zentrale Aussage im Wettbewerbskompass lautet: 'Diese Kommission wird einebeispiellose Vereinfachungsinitiative umsetzen.' Für uns Unternehmer im Groß-und Außenhandel ist das ein lang überfälliges Versprechen, dem jetzt Tatenfolgen müssen. Die Brüsseler Bürokratie ist längst zu einer kaum tragbarenBelastung geworden. Unsere Unternehmen brauchen keine Unterstützung bei derBewältigung der durch die EU selbst geschaffenen Gesetze und Hürden, sonderneinen echten Befreiungsschlag. Das für Februar angekündigte Omnibus-Gesetz zurVereinfachung von Regelungen muss nun endlich die endlosenGreen-Deal-Regulierungen harmonisieren, reduzieren und unwirksame Regelungen imbesten Fall sogar stoppen. Wir erwarten weitreichende Maßnahmen, die endlich dieWettbewerbsfähigkeit Europas stärken. Wenn Brüssel weiterhin eine Fülle an neuenVorschriften auf den Markt wirft, ohne bestehende Regelungen zu straffen,schaufeln wir unser eigenes Rezessions-Grab immer tiefer", fordert Jandura.BGA-Vizepräsident und BGA-Europaausschuss-Vorsitzender Till Blässinger ergänztdazu: "Die EU-Kommission hat nach jahrelangen Mahnungen der Wirtschaft erkannt:Die Due-Diligence Gesetzgebungen wie CSDDD, CBAM oder EUDR sind nicht zu Endegedacht. Sinnvolle und wirksame Gesetzgebung muss in der Praxis funktionierenund nicht nur dogmatischen politischen Zielen folgen. Ich nehme die Kommissionbeim Wort und erwarte, dass der Wettbewerbskompass die Weichen neu stellen wird.Ansonsten riskieren wir den wirtschaftlichen Kollaps des Mittelstandes. Jetztbraucht es keinen Aktionismus, sondern entschlossenes und mutiges Handeln. Allesandere wäre unverantwortlich."29. Januar 2025