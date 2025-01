Regierung senkt Konjunkturprognose von 1,1 auf 0,3 Prozent

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung erwartet für das Jahr 2025 nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,3 Prozent. "Wir reduzieren die Prognose für ein Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent auf 0,3 Prozent", sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts am Mittwoch.



Das habe im Kern drei Gründe. Erstens sei die "Wachstumsinitiative" der zerbrochenen Ampelkoalition nicht vollständig umgesetzt worden. "Wir hatten dort ein Wachstumsimpuls von ungefähr einen halben Prozent errechnet", so Habeck. Der bleibe nun aus.





"Zweitens führt die vorgezogene Neuwahl dazu, dass die innenpolitische Unsicherheit nach wie vor steigt oder groß ist. Das ist ja relativ einsichtig, dass Menschen, die jetzt verschiedene Programme hören und sich überlegen, ob sie investieren oder etwas kaufen, vielleicht Zurückhaltung an den Tag legen, weil sie mal gucken wollen, ob es noch irgendwo eine Subvention, eine Steuersenkung oder etwas anderes gibt", so der Wirtschaftsminister. Das sei eine Hängepartie, die die logische Konsequenz der vorgezogenen Neuwahl sei."Und das dritte ist die außenpolitische oder geopolitische Unsicherheit auf den Märkten, vor allem durch die Wahl von Donald Trump und die Ankündigung von Zöllen." Die drohenden Zölle selbst seien noch nicht eingerechnet in den Jahreswirtschaftsbericht, erklärte Habeck. "Ich werbe noch einmal darum, dass wir alle Anstrengungen unternehmen, diese auch zu vermeiden."Zölle sorgten dafür, dass die Güter teurer werden und verhinderten gemeinsame Märkte. "Das ist für eine Exportnation, für Deutschland bedrohlich, aber es ist insgesamt zum Schaden der Menschen in jeweils den Wirtschaftsräumen." Das gelte auch für den europäischen Binnenmarkt, sagte Habeck mit Blick auf die anstehende Abstimmung im Bundestag über Grenzkontrollen.Wachstumsimpulse dürften nach Ansicht der Bundesregierung vor allem von den privaten Konsumausgaben und im Jahresverlauf auch von den Investitionen ausgehen, wie aus dem Jahreswirtschaftsbericht hervorgeht. Angesichts noch rückläufiger Exporte bei gleichzeitig steigenden Importen ist demnach vom Außenhandel ein "spürbar negativer Wachstumsbeitrag" zu erwarten.Die Bundesregierung geht für das laufende Jahr aufgrund der moderaten konjunkturellen Erholung von einer Stagnation der Erwerbstätigkeit aus; die Arbeitslosigkeit dürfte der Prognose zufolge zunächst weiter zunehmen. Im vergangenen Jahr konnte auf dem Arbeitsmarkt noch ein neuer Höchststand bei der Beschäftigung erreicht werden - damit waren gut eine Million mehr Menschen in Arbeit als 2021.