McArthurGlen Designer Outlets / McArthurGlen Designer Outlets: ...

Die McArthurGlen Group, Europas führender Betreiber von Designer Outlets, blickt in Deutschland auf ein weiteres erfolgreiches Jahr zurück. 2024 war geprägt von einem deutlichen Wachstum bei den Besucherzahlen und einem starken Abschluss des Jahres. Mit diesem positiven Rückenwind startet das Unternehmen zuversichtlich in das Jahr 2025. Die einzigartige Kombination aus breiter Markenvielfalt, inspirierenden Einkaufserlebnissen, nachhaltigen Konzepten und der Möglichkeit, dabei stilvoll zu sparen, macht McArthurGlen in Deutschland zu einer unverzichtbaren Adresse für modernes Shopping.

Die McArthurGlen Designer Outlets in Deutschland standen auch 2024 für Stil, Inspiration und Qualität. Trotz globaler Herausforderungen entwickelten sich die deutschen Center in Berlin, Neumünster und Ochtrup zu regelrechten Magneten für Kund:innen, die auf der Suche nach Markenmode und einem besonderen Einkaufserlebnis sind.



"Unsere deutschen Standorte sind beispielhaft für den Erfolg unseres Konzepts: Markenvielfalt in einem inspirierenden Ambiente. Mit einer gestiegenen Besucherfrequenz von insgesamt 4 bis 6 Prozent im Vergleich zu 2023 erreichen wir mehr Kund:innen in unserem Einzugsgebiet als je zuvor. Diese Entwicklung zeigt, dass die Menschen gerne zu uns kommen, um ihr Einkaufserlebnis zu genießen. Das spiegelt sich auch in einem soliden Umsatzwachstum wider, das je Standort im mittleren einstelligen Prozentbereich lag - ein klares Zeichen dafür, dass unser Ansatz nicht nur begeistert, sondern auch nachhaltig erfolgreich ist", erklärt Petr Proy, Managing Director Germany & Austria.

Besonders das vierte Quartal setzte Maßstäbe: Die Black Friday Week und das Weihnachtsgeschäft führten zu Spitzenumsätzen, die die starke Performance der deutschen Standorte unterstrichen. Im Vergleich zum Vorjahr (2023) erzielten die deutschen Standorte im vierten Quartal ein durchschnittliches Umsatzplus von 7 Prozent, während die Besucherfrequenz um 6 Prozent stieg.

Das herausragende vierte Quartal zusammen mit einem erfolgreichen Jahr insgesamt geben einen vielversprechenden Ausblick für 2025 und bestätigen die starke Position von McArthurGlen auf dem deutschen Markt.



Sparen mit Stil, inspirierende Erlebnisse und starke Partnerschaften: Die Erfolgssäulen von McArthurGlen



Sparen mit Stil bildet das Herzstück des Erfolgsmodells von McArthurGlen. Verbraucher:innen in Deutschland schätzen die Möglichkeit, Designermode und Markenartikel zu attraktiven Preisen in einem gehobenen Ambiente zu erwerben. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für bewussten Konsum - ein Trend, den McArthurGlen mit seiner einzigartigen Kombination aus Stil, Qualität und Ersparnis perfekt bedient.



Doch Shopping in einem McArthurGlen Designer Outlet ist mehr als nur der Erwerb von Produkten - es wird zu einem Erlebnis. Die Verbindung von hochwertiger Gastronomie, durchdachten Serviceangeboten und einem stilvollen Ambiente lädt Kund:innen dazu ein, länger zu verweilen und das Einkaufserlebnis in vollen Zügen zu genießen. "Unsere Center sind Orte, an denen sich Menschen wohlfühlen, inspiriert werden und sich Zeit für sich selbst nehmen können", betont Proy.

Ein weiterer Eckpfeiler ist die enge Zusammenarbeit mit den Markenpartnern. Das auf Umsatzmieten basierende Geschäftsmodell sorgt für eine Win-Win-Situation, bei der der Erfolg der Marken direkt mit dem der Outlets verknüpft ist. Regelmäßige Aktualisierungen des Markenmixes sorgen dafür, dass die Center stets attraktiv und auf dem neuesten Stand bleiben.



2025: Inspiration und Innovation für nachhaltigen Erfolg in Deutschland

Mit einem klaren Fokus auf Wachstum, Kundenzufriedenheit und nachhaltige Innovationen möchte McArthurGlen im Jahr 2025 den Erfolg von 2024 nicht nur fortsetzen, sondern weiter ausbauen. Ziel ist es, die Designer Outlets in Deutschland weiterhin als zentrale Treffpunkte für stilbewusste Konsument:innen zu positionieren - sei es als Quelle neuer Inspirationen, Rückzugsorte vom Alltag oder pulsierende Shopping-Hotspots.



Dank der einzigartigen Kombination aus Markenvielfalt, erstklassigem Service und unvergesslichen Einkaufserlebnissen bleiben die McArthurGlen Designer Outlets ein unverzichtbarer Bestandteil des modernen Lebensstils in Deutschland und setzen neue Maßstäbe für zukunftsweisendes Einkaufen



Ein Gespräch mit Petr Proy, Managing Director Germany & Austria von McArthurGlen über Trends und Visionen für den Outlet-Markt:



Wie hat sich der Outlet-Markt in den letzten Jahren entwickelt und welche Trends zeichnen sich ab?



Der Outlet-Markt hat in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Wachstum erfahren. Die Nachfrage nach hochwertiger Ware zu attraktiven Preisen ist ungebrochen, während sich zugleich ein stärkerer Fokus auf bewussteren Konsum abzeichnet. Kund:innen legen zunehmend Wert auf Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Auch die Erwartungen an das Einkaufserlebnis haben sich verändert: Ein Besuch soll mehr bieten als nur das Einkaufen selbst. Nachhaltige Konzepte und ein attraktives Umfeld spielen dabei eine immer wichtigere Rolle, und wir investieren gezielt in diese Bereiche - sowohl aus Überzeugung als auch als verlässlicher Partner für die Regionen, in denen wir tätig sind.

Wie reagiert McArthurGlen auf diese Entwicklungen?



Wir setzen auf erlebnisorientiertes Einkaufen, das mehr als reine Transaktionen bietet. Unser Ziel ist es, Orte zu schaffen, an denen sich Menschen willkommen und wohl fühlen. Deshalb investieren wir kontinuierlich in umfangreiche Service-Angebote und innovative Themenkonzepte, die den Besuch zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Sei es durch attraktive Events, familienfreundliche Infrastruktur oder eine ausgewogene Kombination aus Shopping, Gastronomie und Unterhaltung - wir möchten jedem Gast einen echten Mehrwert bieten. Dieses Engagement führt nicht nur zu einer hohen Kundenbindung, sondern erschließt uns auch neue Zielgruppen.



Nachhaltigkeit ist derzeit ein Schlüsselthema. Welche Rolle spielt sie für McArthurGlen?



Nachhaltigkeit ist fest in unserer Unternehmensstrategie verankert. Wir möchten nicht nur unsere Umweltbilanz verbessern, sondern auch ein Bewusstsein für verantwortungsvollen Konsum fördern. Unsere Evolve-Initiative steht exemplarisch dafür: Sie umfasst energieeffiziente Bauweisen, die Integration umweltfreundlicher Technologien und die Zusammenarbeit mit Partnern, die unsere Werte teilen. Gleichzeitig gestalten wir unsere Standorte so, dass sie nicht nur funktional, sondern auch ökologisch und gesellschaftlich verantwortungsvoll sind - das wird von unseren Kund:innen sehr geschätzt.



Was sind Ihre Ziele für das Jahr 2025?



Wir blicken mit einer klaren Vision in die Zukunft. Unser Fokus liegt darauf, noch innovativer, nachhaltiger und kundenorientierter zu agieren. Das bedeutet, den Erlebnisfaktor an unseren Standorten weiter auszubauen, in grüne Technologien und Lösungen zu investieren und flexibel auf Marktentwicklungen zu reagieren. Gleichzeitig möchten wir eine Vorreiterrolle in der Branche einnehmen, indem wir sowohl wirtschaftlich erfolgreich als auch gesellschaftlich verantwortungsvoll handeln. Für uns ist das Ziel, den Einzelhandel zukunftsfähig zu gestalten, weit mehr als ein Versprechen - es ist unser täglicher Antrieb.

Zusammenfassend: Was macht McArthurGlen heute und in Zukunft aus?

Es ist die Kombination aus langjähriger Erfahrung und Innovation, aus Erlebnis und Verantwortung. Wir möchten nicht nur ein Ort für ein exzellentes Shoppingerlebnis sein, sondern auch einen nachhaltigen Beitrag für Gesellschaft und Umwelt leisten. Das treibt uns an und macht uns zu einem Partner, auf den sich Kund:innen, Marken und Gemeinden gleichermaßen verlassen können. Die größte Herausforderung wird es sein, unseren hohen Standard beizubehalten, während wir uns stetig an das sich verändernde Kaufverhalten anpassen.

