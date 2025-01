Spring Festival Gala von Hunan TV zeigt vielfältiges immaterielles Kulturerbe

BEIJING, 29. Januar 2025 /PRNewswire/ -- In einem nur achtminütigen Beitrag über das immaterielle Kulturerbe im Rahmen der Spring Festival Gala von Hunan TV, die am 23. Januar ausgestrahlt wurde, wurden die Zuschauerinnen und Zuschauer auf eine Reise durch eine lebhafte Uferstraße („Hejie") mitgenommen, begleitet von den bezaubernden Melodien der Changde Sixian- (Changde Silk String) und der Changde Gaoqiang (hohe Melodie)-Oper. Mehr als zwanzig Objekte des immateriellen Kulturerbes wie Changde Lei Cha, Hanfpapier-Gemälde und Banban-Drachenlaternen entfalteten sich zu einem Fest für die Augen und boten einen atemberaubenden Einblick in das immaterielle Kulturerbe. Das war der Inbegriff des Frühlingsfestes in China! Erleben Sie den einzigartigen Charme der ersten Spring Festival Gala zum Thema Immaterielles Weltkulturerbe auf Hunan Satellite TV.

