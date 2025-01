Refined Energy Corp. gibt Einzelheiten zum geplanten Sommerprogramm auf den Projekten Basin und Milner bekannt

Vancouver, British Columbia, 29. Januar 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RFMCF; FWB: CWA0) („Refined“ oder das „Unternehmen“) freut sich, Einzelheiten zu einem geplanten Sommerprogramm in den Konzessionsgebieten Basin und Milner bekannt zu geben, für die Searchlight Resources Inc. („Searchlight“) eine Option an das Unternehmen vergeben hat. Refined hat die Option, jedes der Konzessionsgebiete vollständig zu erwerben, wie in der Pressemitteilung vom 7. August 2024 beschrieben.