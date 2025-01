Spielwarenmesse zeichnet herausragende Innovationen mit begehrtem ToyAward aus / Prämierte Spielwaren in sechs Produktkategorien / Vorstellung aller Finalisten auf ToyAward Stand in Halle 3A (FOTO) Feierlicher Auftakt in den zweiten Tag der Spielwarenmesse: Sechs besonders innovative Produktideen wurden am Messemittwoch mit dem begehrten ToyAward geehrt. Im Segment Baby & Infant belegten die Geomag Magicube Blocks Stacking Safari von …