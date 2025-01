FINOS zählt mehr als 100 Mitglieder und veröffentlicht seine Vision für 2025 zur Förderung von KI, Cloud-Interoperabilität und regulatorischen Innovationen im Finanzdienstleistungsbereich

NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / 29. Januar 2025 / The Fintech Open Source Foundation (FINOS), der Dachverband für Finanzdienstleistungen der Linux Foundation, gibt mit Stolz bekannt, dass es nun mehr als 100 Mitglieder zählt und veröffentlicht im Folgenden einen Ausblick auf seine strategische Roadmap für das Jahr 2025. FINOS legt seinen Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung der Open-Source-KI für den Finanzsektor, auf die Förderung der Interoperabilität innerhalb der Branche durch offene Standards und die Förderung der Zusammenarbeit zur Bewältigung von Herausforderungen in den Bereichen Regulierung und Nachhaltigkeit. Damit ist FINOS in der Lage, seine Mitglieder sicher durch die nächste Welle der Open-Source-Innovation im Finanzdienstleistungssektor zu führen.

Mit dieser Mitteilung feiert FINOS das Überschreiten der 100-Mitglieder-Marke. Dieser Meilenstein verdeutlicht, dass Open-Source-Lösungen auch im internationalen Finanzsektor immer mehr als strategisches Gebot der Stunde wahrgenommen werden. Zuletzt konnten Ant Group und Thoughtworks als Mitglieder mit Gold-Status sowie Artian AI, G-Research, Here (vormals OpenFin), JUXT, Kosli und Temporal als Mitglieder mit Silber-Status begrüßt werden.

Vision für 2025: Herausforderungen der Branche durch Zusammenarbeit meistern

In seiner Vision für 2025 widmet sich FINOS den systemischen Herausforderungen im Finanzdienstleistungssektor, die über gemeinsame Open-Source-Initiativen einer Lösung zugeführt werden sollen. Folgende Aspekte werden vorrangig behandelt:

- Einheitliche Anwendung von KI: Aufbau von branchenweit akzeptierten Governance-Rahmenwerken und Steuerungssystemen für den regelkonformen Einsatz von KI im Finanzwesen sowie Schaffung von echter Open-Source-KI für Anwendungsfälle im Finanzdienstleistungsbereich.

- Cloud-Sicherheit und branchenweite Konnektivitätsstandards: Weiterentwicklung offener Standards für eine sichere und effiziente Cloud-Einführung in der gesamten Branche und eine direkte Konnektivität zwischen den einzelnen Marktteilnehmern.