LOISIUM Wine & Spa Hotels starten erste Crowdinvesting Kampagne

Gemeinsam wachsen - Crowdinvesting als SchlüsselCrowdinvesting ist eine Finanzierungsform, die es ermöglicht, Kapital durchviele Unterstützer:innen zu sammeln. Die LOISIUM-Gruppe nutzt dieses Modell, umnicht nur die Finanzierung neuer Hotel-Projekte zu sichern, sondern auch einestärkere Verbindung zwischen Marke und Community zu schaffen. "Mit derCrowdinvesting-Kampagne bieten wir unseren Gästen und Investor:innen dieMöglichkeit, aktiv an unserer Vision - die einzigartige LOISIUM Idee in EuropasWeinbauregionen zu verankern - mitzuwirken", erklärt Mustafa Özdemir,Geschäftsführer der LOISIUM-Gruppe. "LOISIUM ist mehr als ein Hotel - es ist einLebensgefühl, das wir gemeinsam weiterentwickeln möchten."Kapital für Wachstum und InnovationMit dem geplanten Ausbau um 10 neue Hotels und 1.000 zusätzliche Zimmer in dennächsten fünf Jahren verfolgt LOISIUM eine ambitionierte Wachstumsstrategie.Dieses Wachstum verspricht nicht nur signifikante Umsatzsteigerungen, sondernauch die Verankerung der Marke LOISIUM als führender Anbieter im BereichWeintourismus. "Nachhaltigkeit und Leidenschaft treiben uns an - Innovation undKnow-how sichern unseren Erfolg. Unsere Crowdinvesting-Kampagne unterstreichtunser Engagement für nachhaltiges Wachstum und schafft gleichzeitig einewichtige Basis, um den Weintourismus weiter zu stärken und nachhaltige,exklusive Angebote zu schaffen." fasst Michael Regner, Gesellschafter und CFOder Gruppe, das Erfolgsrezept zusammen.Es ist ab sofort möglich, über CONDA Capital Market in LOISIUM zu investieren.Bei größeren Investitionen warten neben der jährlichen Verzinsung in Geldzins inder Höhe von 7,5 % p.a. bzw. Sachzins in Form von LOISIUM-Gutscheinen in derHöhe von 10,0 % p.a. zahlreiche "money can't buy"-Prämien in den bestehendenHotels wie beispielsweise Übernachtungen kombiniert mit exklusiven und privatenWinzerbesuchen und Verkostungen.Die LOISIUM Wine & Spa Hotels sind eine österreichische Hotelgruppe mit Sitz inWien und versteht sich als erste Anlaufstelle für Weinliebhaber, Genießer undalle, die ein besonderes Erlebnis suchen. Aktuell gehören zum LOISIUM Portfoliodrei Hotels: in Ehrenhausen (Südsteiermark), in Langenlois (Kamptal) und in derNähe von Èpernay (Champagne) - sowie die WeinWelt in Langenlois. Ein weiteresHotel im Elsass ist bereits im Bau und wird 2026 eröffnet. Ziel ist es, inrenommierten Weinregionen weiter zu wachsen.Pressekontakt:LOISIUM Wine & Spa HotelsMarc Wachtler-RzucidloTelefon: +43 664 603 274 40E-Mail: mailto:marc.wachtler@loisium.com