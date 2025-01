UNTERNEHMEN vom 29.01.2025 - 15.15 Uhr

VELDHOVEN - Der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) hat im vierten Quartal beim Chipausrüster ASML für einen Rekordumsatz gesorgt. Das niederländische Unternehmen übertraf nicht nur die eigenen Umsatz- und Ergebnisziele, sondern schnitt auch besser ab als erwartet. Positiv überraschte dabei insbesondere das starke Neugeschäft. Die Prognosen für 2025 wurden bestätigt. Dies sorgte an den Finanzmärkten am Mittwoch für Erleichterung. Zu Wochenbeginn waren die Technologiewerte noch reihenweise eingebrochen, nachdem China ein Konkurrenzmodell zu US-KI-Systemen vorgestellt hatte.

BELLEVUE - Der US-Telekommunikationskonzern T-Mobile US nimmt für das neue Jahr einen unerwartet starken Zustrom neuer Kunden sowie mehr Geldzufluss ins Visier. 2025 soll die Zahl der Vertragskunden bei der Tochter der Deutschen Telekom um 5,5 bis 6 Millionen steigen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Bellevue (US-Bundesstaat Washington) mit. Soviel habe man sich zum Beginn eines Jahres auch noch nie vorgenommen, hieß es vom Konzern. Analysten hatten mit 5,2 Millionen neuen Kunden nach Abzug von Kündigungen gerechnet. Im vergangenen Jahr waren es am Ende mit 6,1 Millionen neuen Verträgen mehr als nun für 2025 angepeilt.

ROUNDUP: LVMH enttäuscht mit gedämpften Umsätzen - Aktie unter Druck

PARIS - Der französische Luxusgüterkonzern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) hat im letzten Quartal 2024 eine verhaltene Umsatzentwicklung verzeichnet. Die Umsätze im wichtigen Leder- und Modesegment ließen am Markt Zweifel an einer schnellen Erholung der Nachfrage nach Luxusgütern aufkommen. Das Spirituosengeschäft entwickelte sich weiter schwächer. Zudem schrumpfte der Gewinn stärker als erwartet, wobei auch negative Währungseffekte belasteten.

ROUNDUP: Lkw-Bauer Volvo unter Druck - Wende bei Aufträgen weckt Zuversicht

STOCKHOLM - Der Lkw-Bauer Volvo hat im vierten Quartal auch wegen der schwachen europäischen Märkte einen Gewinneinbruch erlitten. Allerdings besserten sich die Anzeichen für das künftige Geschäft der Schweden, weil die Truck-Bestellungen nach längerer Durststrecke spürbar anzogen. Zudem erreichte der freie Finanzmittelzufluss im vierten Quartal einen Rekord. Anleger goutierten die besseren Aussichten am Mittwoch mit einem deutlichen Kursplus.

ROUNDUP: Panzergetriebebauer Renk gut gerüstet für 2025 - Aktie dreht ins Minus

AUGSBURG - Nach dem ersten Jahr als börsennotiertes Unternehmen blickt der Panzergetriebe-Hersteller Renk dank einer guten Auftragslage zuversichtlich auf 2025. Die Aktie ist seit Jahresbeginn der Überflieger im SDax . Nach einem zunächst erreichten Hoch seit September nahmen Anleger jedoch Gewinne mit und die Aktie rutschte nach Vorlage der vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr ins Minus.

-Bund will Portale wie Temu und Shein stärker kontrollieren -ROUNDUP: Millionen Sendungen bleiben wegen Post-Warnstreiks liegen -Infineon-Chef: Asylrecht muss Grundrecht bleiben

-Musk soll Bau von US-Präsidentenflugzeug beschleunigen -Britische Regierung klar für Heathrow-Ausbau

-Sky: Treffen der BVB-Bosse mit Ex-Schalke-Coach Rangnick -Musks X will Überweisungsdienst in diesem Jahr starten - Visa erster Partner -US-Firma Boom Supersonic schafft Überschallflug

-Ricken bestätigt: Tullberg auch in Heidenheim auf BVB-Bank -Sicherheitslandung von Lufthansa-Maschine wegen Triebwerksschaden -Staatsanwaltschaft zieht Millionen von Hymer ein°



