weitere Schärfung des Profils als Trendcenter (FOTO)

Berlin (ots) - Das Shopping- und Freizeitcenter ALEXA in Berlin-Mitte zieht für

das Jahr 2024 eine äußerst positive Bilanz. Das im Eigentum von Union Investment

befindliche und von Sonae Sierra gemanagte Center konnte mit 17 Neuvermietungen

und 18 Mietvertragsverlängerungen seine Position als einer der attraktivsten

Retail-Standorte Deutschlands weiter ausbauen und wurde als bestes

innerstädtisches Center Deutschlands ausgezeichnet. Für 2025 sind weitere

Optimierungen geplant.



Starke Marken setzen auf den Standort





Eines der Highlights für das ALEXA im vergangenen Jahr war sicherlich dasErscheinen des Shoppingcenter Performance Reports im September 2024: Darin wurdedas ALEXA als bestes innerstädtisches Center Deutschlands ausgezeichnet undbelegt bundesweit Platz 7 in der Gesamtwertung. Durch die frei formuliertenAntworten der Befragten landete das ALEXA zudem unter den Top 3 der stärkstenCentermarken in Deutschland.Der großartige Erfolg in 2024 zeigt sich nicht nur an steigenden Besucherzahlenund Umsätzen, sondern auch an Neuvermietungen und Vertragsverlängerungen.Insgesamt konnten 17 vakante Einzelhandelsflächen an internationale Marken wieHugo, Lacoste, Stradivarius, Skechers und Lindt vermietet werden. Gleichzeitigverlängerten 18 etablierte Mieter, darunter Douglas, Eterna, The North Face,Thalia und Quiksilver ihre Verträge. Diese Entwicklungen unterstreichen die hoheStandortqualität am Berliner Alexanderplatz. Zum 31.12.2024 lag dieVermietungsquote des Centers bei 99 Prozent.Doch nicht nur große Marken zählen im ALEXA. Auch Berliner Lokalkolorit ist einErfolgsfaktor bei der jungen, begeisterungsfähigen Zielgruppe: Das neueste"Zeughaus" des 1. FC Union Berlin, eröffnet im Oktober 2024 als Pop-up-Store imALEXA, war daher ein weiteres Perfect Match. Gleichzeitig starteten die beidenBerliner Partner eine erfolgreiche Marketingkooperation."Die hervorragende Performance des ALEXA bestätigt unsere langfristig angelegteVermietungsstrategie. Die konstant hohe Nachfrage namhafter Einzelhändler unddie ausgezeichneten Besucherzahlen unterstreichen die besondere Qualität desStandorts im Herzen Berlins", sagt Markus Diers, Abteilungsleiter AssetManagement Retail bei Union Investment .Innovatives Retail-Konzept etabliertRegelmäßige Events mit jungen Online-Brands sind ein zentraler Bestandteil derALEXA Markenstrategie. Mit BRANDSFORYOU setzte das Center 2024 sein innovativesD2C-Showroomingkonzept zum vierten Mal um. Über 300 potenzielle Handelspartnerwurden auf das ALEXA aufmerksam, das so neue Zielgruppen erschließt und sich alsWegbereiter für innovative Retail-Konzepte positioniert.