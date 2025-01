Die unaufhaltsame Siegesserie von Polens Zloty könnte zum Ende kommen

Die Stärke des Zloty ließ den Wechselkurs zum Euro am Mittwoch zeitweise unter die Marke von 4,20 Zloty fallen. Seit den US-Wahlen Anfang November hat die Gemeinschaftswährung 3,8 Prozent zum Zloty eingebüßt.

Der polnische Zloty hat eine bemerkenswerte Rallye gegenüber dem Euro hingelegt und am Mittwoch den höchsten Stand seit 2018 erreicht. Auch gegenüber dem US-Dollar konnte die polnische Landeswährung seit der Amtsübernahme von US-Präsident Donald Trump zulegen. Dies wurde vor allem durch die Zurückhaltung Trumps bei der Einführung erwarteter hoher Zölle begünstigt.

Die polnische Notenbank hat die Leitzinsen seit Oktober 2023 auf einem Niveau von 5,75 Prozent belassen, nicht zuletzt aufgrund der anhaltend hohen Inflation. Eine Trendwende scheint so bald nicht in Sicht. Im Dezember sind die Großhandelspreise im Vorjahresvergleich um 10 Prozent gestiegen, so stark wie seit März 2023 nicht mehr. Dabei verzeichneten vor allem Grundnahrungsmittel wie Milch und Getreide kräftige Aufschläge.

Gleichzeitig hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen 2024 viermal gesenkt und wird dies am Donnerstag aller Voraussicht nach erneut tun. Und für den weiteren Jahresverlauf werden weitere Zinsschritte erwartet.

Dennoch mehren sich die Anzeichen, dass der Höhenflug des Zloty vor einem Ende stehen könnte. Polens wirtschaftliche Daten deuten auf eine Stagnation hin, mit nur geringem Anstieg der Einzelhandelsumsätze und einem Rückgang der Beschäftigungszahlen. Auch die industrielle Produktion und das Baugewerbe zeigen keine ermutigenden Zeichen einer Erholung. Diese wirtschaftliche Flaute könnte die Siegesserie der polnischen Devise zum Erliegen kommen lassen.

Fitch Ratings warnt bereits vor einer begrenzten fiskalischen Flexibilität Polens, was die Möglichkeit der Regierung einschränkt, auf mögliche wirtschaftliche Abschwünge reagieren zu können. Im Dezember hatte die Ratingagentur bereits die Wachstumsprognose für Polen im Jahr 2025 nach unten revidiert. Gleichzeitig ist das Defizit des Landes bereits so hoch, dass wenig Spielraum für zusätzliche Kreditaufnahmen bleibt.

Weitere Herausforderungen sind die schwache Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen, steigende Arbeitskosten, eine sinkende Kostenwettbewerbsfähigkeit, anhaltend hohe Energiepreise und ein anhaltender Arbeitskräftemangel. Und von politischer Seite sorgen die anstehenden Präsidentschaftswahlen für Unsicherheit.

Die aktuelle Stärke des Zloty könnte sich daher als nicht nachhaltig erweisen, was Investoren und Politiker gleichermaßen vor neue Herausforderungen stellt. Gleichzeitig stärken erste positive Daten aus dem deutschen Dienstleistungssektor und dem verarbeitenden Gewerbe dem Euro den Rücken. Und auch auf die im Februar anstehenden Wahlen in Europas größter Volkswirtschaft könnten für einen verbesserten Ausblick sorgen, erklärte S&P Global.

In dieser Lage bleibt abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Dynamik in Polen und der Eurozone in den kommenden Monaten entwickeln wird. Der Zloty, derzeit auf einem unerwartet hohen Niveau, könnte eine Korrektur erleben, wenn die realwirtschaftlichen Grundlagen weiterhin schwach bleiben.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion: Der weltweite Markt für Krebsmedikamente verzeichnet ein stetiges Wachstum und soll bis 2029 auf 244 Milliarden Euro anwachsen. Fordern Sie jetzt unseren neuen kostenlosen Spezialreport an und erfahren Sie, welche 3 Biotech-Aktien durchstarten und zu Ihrem Börsenerfolg in 2025 beitragen könnten!

DAX. Nach den Hochs die Korrektur? Jetzt Report kostenlos herunterladen!