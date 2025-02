Zahlen-Update von: AstraZeneca, L' Oréal, Philip Morris, Volvo Cars und Linde!

Tipp aus der Redaktion: Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln!

Konjunkturdaten



08:00 Uhr, Deutschland: Auftragseingang Industrie 12/24

08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig)

08:00 Uhr, Rumänien: Einzelhandelsumsatz 12/24

08:30 Uhr, Ungarn: Industrieproduktion 12/24

09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 1/25 (vorläufig)

11:00 Uhr, EU: Einzelhandelsumsatz 12/24

12:00 Uhr, Irland: Arbeitslosenquote 1/25

13:00 Uhr, Großbritannien: BoE, Zinsentscheid

14:30 Uhr, USA: Produktivität ex Agrar/Lohnstückkosten Q4/24 (vorläufig)

14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)



