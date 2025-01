Zahlen von T-Mobile US heben Deutsche Telekom

(neu: Kurs von T-Mobile US nach US-Börsenstart, aktualisierter Deutsche-Telekom-Kurs)

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Neukundenzahlen der US-Tochter T-Mobile US haben am Mittwoch den Kurs der Deutschen Telekom ins Plus befördert. Lagen die Aktien kurz vor Veröffentlichung der Zahlen noch leicht im Minus, so stiegen sie zuletzt um 3 Prozent auf 31,69 Euro und erreichten den höchsten Stand seit 2001. Die Aktien von T-Mobile US zogen in New York um 7,4 Prozent an.

Mit unter dem Strich gut 2 Millionen Neukunden im vierten Quartal übertraf der Mobilfunkanbieter die Markterwartung von gut 1,6 Millionen recht deutlich. Im laufenden Jahr will das Unternehmen im Segment Postpaid mit nachträglicher Rechnungslegung 5,5 bis 6 Millionen Netto-Neukunden gewinnen. Damit liegt er ebenfalls über dem Marktkonsens von 5,2 Millionen Neukunden./bek/jha/gl/he