Erfolgsmodell für Shopping in Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) - Die McArthurGlen Group, Europas führender Betreiber von Designer

Outlets, blickt in Deutschland auf ein weiteres erfolgreiches Jahr zurück. 2024

war geprägt von einem deutlichen Wachstum bei den Besucherzahlen und einem

starken Abschluss des Jahres. Mit diesem positiven Rückenwind startet das

Unternehmen zuversichtlich in das Jahr 2025. Die einzigartige Kombination aus

breiter Markenvielfalt, inspirierenden Einkaufserlebnissen, nachhaltigen

Konzepten und der Möglichkeit, dabei stilvoll zu sparen, macht McArthurGlen in

Deutschland zu einer unverzichtbaren Adresse für modernes Shopping.



Starke Performance in deutschen Designer Outlets







Inspiration und Qualität. Trotz globaler Herausforderungen entwickelten sich die

deutschen Center in Berlin, Neumünster und Ochtrup zu regelrechten Magneten für

Kund:innen, die auf der Suche nach Markenmode und einem besonderen

Einkaufserlebnis sind.



"Unsere deutschen Standorte sind beispielhaft für den Erfolg unseres Konzepts:

Markenvielfalt in einem inspirierenden Ambiente. Mit einer gestiegenen

Besucherfrequenz von insgesamt 4 bis 6 Prozent im Vergleich zu 2023 erreichen

wir mehr Kund:innen in unserem Einzugsgebiet als je zuvor. Diese Entwicklung

zeigt, dass die Menschen gerne zu uns kommen, um ihr Einkaufserlebnis zu

genießen. Das spiegelt sich auch in einem soliden Umsatzwachstum wider, das je

Standort im mittleren einstelligen Prozentbereich lag - ein klares Zeichen

dafür, dass unser Ansatz nicht nur begeistert, sondern auch nachhaltig

erfolgreich ist", erklärt Petr Proy, Managing Director Germany & Austria.



Besonders das vierte Quartal setzte Maßstäbe: Die Black Friday Week und das

Weihnachtsgeschäft führten zu Spitzenumsätzen, die die starke Performance der

deutschen Standorte unterstrichen. Im Vergleich zum Vorjahr (2023) erzielten die

deutschen Standorte im vierten Quartal ein durchschnittliches Umsatzplus von 7

Prozent, während die Besucherfrequenz um 6 Prozent stieg.



Das herausragende vierte Quartal zusammen mit einem erfolgreichen Jahr insgesamt

geben einen vielversprechenden Ausblick für 2025 und bestätigen die starke

Position von McArthurGlen auf dem deutschen Markt.



Sparen mit Stil, inspirierende Erlebnisse und starke Partnerschaften: Die

Erfolgssäulen von McArthurGlen



Sparen mit Stil bildet das Herzstück des Erfolgsmodells von McArthurGlen.

Verbraucher:innen in Deutschland schätzen die Möglichkeit, Designermode und

Markenartikel zu attraktiven Preisen in einem gehobenen Ambiente zu erwerben.

Gleichzeitig wächst das Bewusstsein für bewussten Konsum - ein Trend, den Seite 2 ► Seite 1 von 3





