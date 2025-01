Ad Alliance erreicht 31,51 Millionen Menschen im Monat

Köln (ots) -



- Ad Alliance erreicht mit ihrem Zeitschriften-Portfolio mit 44,7 Prozent fast

die Hälfte der Bevölkerung ab 14 Jahren

- Drei Titel unter Top 5 der einzelbelegbaren Publikums-Kaufzeitschriften: STERN

und tv14 erreichen je 3,45 Mio. und TV Movie 3,08 Mio. Lerser:innen

- Bauer Media Group als Reichweiten-Marktführerin im Segment der

Programmzeitschriften im Vermarktungsportfolio der Ad Alliance



In der aktuellen Reichweiten-Auswertung ma Pressemedien 2025 I der

Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) erzielt das

Zeitschriften-Portfolio der Ad Alliance eine Gesamtreichweite von 31,51

Millionen Leser:innen monatlich und erreicht damit 44,7 Prozent der Menschen ab

14 Jahren in Deutschland.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte RTL Group Aktie Beiträge: 636 Beiträge:

Die höchsten Reichweiten der von der Ad Alliance vermarkteten Titel erzielenSTERN sowie tv14 mit jeweils 3,45 Mio. und TV Movie mit 3,08 Mio. Leser:innen.Die Bauer Media Group als Reichweiten-Marktführerin im Segment derProgrammzeitschriften wird seit Januar durch die Ad Alliance vermarktet undbildet damit eine hervorragende Klammer zu den TV-Sendern von RTL Deutschland.Diese TV-Magazine in der ma sind: auf einen Blick, Fernsehwoche, tv Hören &Sehen, tv klar, TV Movie, tv14, tv pur und erreichen insgesamt monatlich sehrstarke 13,66 Mio. Leser:innen. In der Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen kanndie Ad Alliance durch das Vermarktungsmandat der Bauer Media Group die Anzahlihrer monatlichen Leser:innen auf 4,22 Mio. Reichweite bei 30,5 Prozent mehr alsverdoppeln und ausbauen.Michel Dorn, Chief Sales Officer Ad Alliance: "Mit der Vermarktung des BauerMedia Group Portfolios machen wir einen riesigen Sprung nach vorne. UnsereWerbepartner profitieren von einer einzigartigen Kombination aus Reichweite,Qualität und Zielgruppenspezifika, die neben unseren starken Marken wie stern,GEO, BRIGITTE und GALA durch reichweitenstarke Titel wie tv14, TV Movie oderCosmopolitain ergänzt werden. Diese strategische Zusammenarbeit stärkt nicht nurunsere Position im Markt, sondern bietet unseren Kunden innovative und effektiveKommunikationslösungen, die in einer fragmentierten Medienlandschaftentscheidend sind."Starke Reichweiten erzielt auch GALA mit 1,66 Millionen und einem Zugewinn von100.000 Menschen. BRIGITTE erreicht mit 1,22 Mio. Leser:innen Platz 1 bei den14-täglichen Frauenzeitschriften. Führendes Wissensmagazin ist einmal mehr GEOmit 1,73 Millionen Menschen. Platz 1 beim Thema Wohnen geht erneut an SCHÖNERWOHNEN, das 1,03 Millionen Menschen erreicht. Bei den Wirtschaftstiteln erreichtCAPITAL starke 470.000 Leser:innen.In der ma Pressemedien werden halbjährlich rollierend die Reichweiten undZielgruppenmerkmale für ca. 150 Zeitschriften sowie zusätzlich Kombinationen zum"Leser pro Ausgabe" und "Leser pro werbungführender Seite" in Berichten undDatensätzen ausgewiesen. Die agma führt die Media-Analysen (ma) im Auftrag ihrerMitglieder durch, zu denen auch die Medienanbieter der Ad Alliance gehören.Ad AllianceAd Alliance ist die Vermarktungseinheit von RTL Deutschland. Führend in Sachenindividueller, crossmedialer Markenkommunikation und verantwortlich für dieVermarktung der Sender und Angebote von RTL Deutschland, der Bauer Media Groupsowie des Video- und Addressable TV-Netzwerk von RTL AdAlliance. Zusätzlichvermarktet das Team ausgewählte Marken bzw. Gattungen für Media Impact alsDienstleister bzw. Eigenhändler. Das Portfolio umfasst rund 500 Medienmarkensowie die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio - und erreicht somit knapp100 Prozent der Menschen in Deutschland. Inhaltliche Beratung sowie der Einsatzinnovativer technologischer Lösungen ist Teil der Markeninszenierungen - vonProgrammatic bis hin zur kontext- und datenbasierten Werbeausspielung.https://www.ad-alliance.de/cms/datenschutz/impressum.htmlNeuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter http://media.rtl.com/ finden Journalist:innen alleNeuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. AbonnierenSie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken undInteressen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhaltenmöchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos,Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen undProtagonist:innen.Pressekontakt:Thomas Bodemer: Senior Manager Unternehmenskommunikation RTL Deutschland | T:+49 221 456-74314 | thomas.bodemer@rtl.deKerstin Jaumann: VP Corporate Communications RTL Deutschland | T: +49 221456-74206 | kerstin.jaumann@rtl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129273/5959885OTS: Ad Alliance