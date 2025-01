"Je größer die Party, desto größer der Kater danach" – BaFin-Chef schlägt Alarm!

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) warnt vor erheblichen Risiken für das deutsche Finanzsystem im Jahr 2025. Laut BaFin-Chef Mark Branson stehen die Finanzunternehmen vor Herausforderungen wie geopolitischen Spannungen, Klimawandel, wirtschaftlicher Abschwächung und technologischen Quantensprüngen. "Das Umfeld, in dem die Unternehmen des Finanzsektors arbeiten müssen, ist sehr anspruchsvoll", erklärte Branson am Dienstag in Frankfurt. Finanzfirmen müssten in Szenarien denken, Risiken klug steuern und sich mit Kapital- und Liquiditätspolstern gegen Schocks wappnen.

Marktrisiken und drohende Korrekturen