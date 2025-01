Calibre fördert in Nicaragua 1 Millionste Unze Gold und deklariert eine erste Mineralressource in Talavera, 3 Kilometer von der Limon-Mühle entfernt

Vancouver, B.C. - 29. Januar 2025: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining- ... - ein wachsender mittelgroßer Goldproduzent, freut sich, eine erste Mineralressourcenschätzung für die zu 100 % unternehmenseigene Goldlagerstätte Talavera ("Talavera") bekannt zu geben, die in der Vergangenheit 800.000 Unzen Gold produziert hat und drei Kilometer von der Mühle Limon entfernt liegt. Die Mineralressource, die in der Mineralressourcenerklärung des Unternehmens zum Jahresende 2024 enthalten sein wird, umfasst 3.847.000 Tonnen abgeleitete Mineralressourcen mit durchschnittlich 5,09 g/t Gold, was 630.000 Unzen Gold ergibt. Die Erweiterung der historischen Mine und die Entdeckung mehrerer paralleler, vertikal abfallender Adern führte zur Abgrenzung dieser neuen Ressource. Talavera stellt aufgrund seiner Nähe zur Verarbeitungsanlage eine weitere Möglichkeit auf dem ertragreichen Grundstück Limon dar. Die jüngsten Bohrungen bei Talavera (siehe Pressemitteilung vom 18. November 2024) durchschneiden weiterhin eine hochgradige Goldmineralisierung etwa 750 Meter westlich der ehemals produzierenden Untertagemine Talavera, und die Ressource ist nach Westen hin weiterhin offen, was das Entdeckungs- und Ressourcenerweiterungspotenzial der Lagerstätte erneut bekräftigt. (siehe Zahlen hier)

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "Ich freue mich, berichten zu können, dass Calibre mit der Produktion unserer einmillionsten Unze Gold in Nicaragua einen bedeutenden Meilenstein erreicht hat, seit wir im 4. Quartal 2019 zu einem Produzenten wurden. Diese Leistung ist besonders erfreulich, da wir gleichzeitig unsere Mineralreserven in Nicaragua von 140.000 Unzen im vierten Quartal 2019 auf mehr als 1,1 Millionen Unzen zum 31. Dezember 2023 erhöht haben.

Darüber hinaus unterstreicht die heutige Bekanntgabe der Mineralressource von 630.000 Unzen bei Talavera die Beständigkeit des Limón-Minenkomplexes, der seit den 1940er Jahren kontinuierlich in Betrieb ist und bisher über 5 Millionen Unzen produziert hat.

Talavera bietet ein starkes Expansionspotenzial mit Möglichkeiten zur Nutzung der bestehenden Untertage-Infrastruktur, die sich neben der Ressource der früheren produzierenden Mine befindet. Im Jahr 2025 werden wir uns bei Talavera auf Erweiterungs- und Abgrenzungsbohrungen konzentrieren und gleichzeitig die Umweltgenehmigungen vorantreiben.