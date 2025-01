Diese Zahlen machen Hoffnung LKWs auf der Überholspur: Darum ist Daimler Truck heute der Gewinner im DAX Bei Konkurrent Volvo deutet sich eine Trendwende bei den Auftragseingängen an. Das katapultiert die Aktie von Daimler Truck mit einem Plus von knapp 7 Prozent am Mittwoch an die DAX-Spitze.