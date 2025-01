Euro gibt vor US-Zinsentscheidung ein wenig nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch etwas gesunken. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0419 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0396 (Dienstag: 1,0421) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9619 (0,9596) Euro.

Am Devisenmarkt blicken die Anleger auf die Zinsentscheidung der USA, die am Abend auf dem Programm steht. Es wird fest damit gerechnet, dass die Fed bei den Zinssenkungen eine Pause einlegen wird und den Leitzins unverändert in der Spanne zwischen 4,25 Prozent und 4,50 Prozent hält.