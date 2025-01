Wachstumsmotor Wohnungsbau - Wir bauen Zukunft / Der große Summit der Bau- und Wohnungsbranche am 24./25. Juni in Berlin (FOTO)

ralf-norbert schrieb 24.01.25, 14:57

Die Vonovia ist ja gerne in den Regelungen der Corona-Zeit verblieben und hält regulär nur noch virtuelle Hauptversammlungen ab. Zum Abführungs- und Beherrschungsvertrag mit der Deutschen Wohnen mussten sie jedoch satzungsgemäß heute eine Präsenz-Veranstaltung abhalten, die ich mir an meinem freien Tag "gegeben habe".

Dass mir die Organisation der HV teilweise etwas unbeholfen erschien - geschenkt. Ich war auch schon bei der RWE in der Grugahalle, und da schaffen sie den Security-Check incl. Metalldetektor etc. in einem Bruchteil der Zeit.

Der wenig wertschätzende Umgang mit den Aktionärinnen und Aktionären - geschenkt. Es gab Kaffee und Getränke ohne Kohlensäure - zumindest enthielten sie zum Zeitpunkt des Konsums keine mehr. Das gab der Veranstaltung schon mal einen leichten Vonovia-Sozialwohnungstouch.

Aber hier geht es ja um Fakten, und da von der Veranstaltung ja keine Bild- oder Tonaufzeichnungen gemacht werden durften (warum eigentlich?), wollte ich berichten, dass von den ganzen Rednerinnen und Rednern keine/r das Gebaren der Geschäftsführung in den letzten Jahren gelobt hat, auch die Institutionellen nicht.

Die Mieterschutzvereine und Einzelmieterinnen und Mieter haben sich über verkommene Wohnungen mit horrenden Nebenkosten beklagt, auch der Spionage-Rauchmelder (dazu bitte die Presse studieren) wurde mehrfach kritisiert. OK, das übliche Klein-Klein, das auf solchen Veranstaltungen halt auch immer vorkommt.

Was mich aber zum Verkauf meiner Position am heutigen Tag bewogen hat, ist, dass quasi ausnahmslos alle institutionellen Anleger und Anlegerinnen die absolut intransparente Wertermittlung bei der Übernahme der Deutschen Wohnen kritisiert haben. Die Vertreterin eines großen Österreichischen Fonds, der sowohl Deutsche Wohnen, als auch Vonovia hält, hat sich beklagt, dass durch diese Art der Wertgestaltung, um es mal unverfänglich zu formulieren, 3 Milliarden € Buchwert ihres Fonds vernichtet wurden. Und auch sonst war die Schar der Anwältinnen und Anwälte, die im Namen ihrer Mandanten sprachen, verzweifelt mit ellenlangen Fragelisten bemüht, Transparenz in die Wertermittlung zu bringen. Leider waren die Antworten auf diese Fragen in meinen Augen mehr als oberflächlich.

Kurzum: Ich habe das Vertrauen in die Transparenz der Geschäftsführung und damit die Grundlage für den Besitz der Aktien verloren. Und deshalb habe ich mich von großen Teilen meiner Position getrennt. Einige Aktien habe ich aber noch, um in Zukunft die kritischen Aktionärinnen und Aktionäre zu untersützen.