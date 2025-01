Skeleton Materials baut Werk im Chemiepark Bittrefeld-Wolfen

Sachsen-Anhalt/Wirtschaft/Investition (ots) - Bitterfeld-Wolfen - DasUnternehmen Skeleton Materials wird im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen ein neuesWerk errichten. Es handele sich um die weltweit erste Produktionsstätte für"Curved Graphene", teilte Geschäftsführer Linus Froböse der in Halleerscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstag-Ausgabe) mit. DieKohlenstoff-Verbindung dient als Speichermedium und ermöglicht deutlichleistungsstärkere Energiespeicher herzustellen.Laut Froböse werden 38,3 Millionen Euro investiert und dadurch zunächst 35Arbeitsplätze geschaffen. Das Projekt wird mit EU-Strukturfondsmitteln in Höhevon 20 Millionen Euro gefördert. Am kommenden Montag wollen Froböse undSachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) das Vorhaben imChemiepark Bitterfeld-Wolfen vorstellen.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/5959956OTS: Mitteldeutsche Zeitung