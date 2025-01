Pharma ist ein wichtiges Stück Hauptstadt / Verband unterzeichnet Gemeinsame Erklärung zum Berliner Pharmagespräch

Berlin (ots) - Zur heutigen Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung zum

Berliner Pharmagespräch sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von

Pharma Deutschland: "Das Berliner Pharmagespräch ist ein wichtiges Signal für

die Arzneimittelhersteller in der Hauptstadt. Mit weit über 6.000 Beschäftigten

und Produktionsstandorten wie von Bayer, Berlin Chemie, Klosterfrau, Dentinox

oder Dr. Kade, ist die Pharmabranche ein wichtiger Bestandteil des

Wirtschaftsstandortes Berlin. Pharma Deutschland wird sich an dem Austausch von

Wissen, Ideen und Erfahrungen, die mit dem Berliner Pharmagespräch als zentralem

Dialogformat gestartet wurde, intensiv beteiligen. Wir freuen uns auf die

gemeinsame Arbeit. Mehr Pharma wird Berlin guttun."



Dr. Andreas Eberhorn, Vorsitzender des Landesverbandes Ost, der bei Pharma

Deutschland die ostdeutschen Bundesländer und Berlin abdeckt, erinnert daran,

dass die Hauptstadt als Produktionsstandort keine Insel ist. "Berliner

Wirtschaft ist ohne die umliegenden Bundeländer nicht denkbar. Das gilt auch für

die ostdeutsche Pharmabranche, in der insgesamt über 23.000 Menschen arbeiten.

Mittelfristig ist Berlin gut beraten, auch beim Thema Pharma über die

Stadtgrenzen hinauszuschauen und das Gespräch mit den Pharmastandorten in den

ostdeutschen Bundesländern zu suchen. Diese Strategie erweist sich bereits in

der Energie- und Metallbranche als der richtige Weg, den Berlinern Unternehmen

eine Perspektive am Standort zu bieten."





