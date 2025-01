DAX und TecDAX glänzen: Daimler Truck und Deutsche Telekom im Aufwind

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes weltweit eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,71% und steht aktuell bei 21.641,66 Punkten, was auf eine positive Stimmung im deutschen Markt hindeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnen der MDAX und der SDAX leichte Verluste. Der MDAX fällt um 0,35% auf 26.238,04 Punkte, während der SDAX um 0,24% auf 14.334,79 Punkte nachgibt. Der TecDAX, der Technologieindex Deutschlands, zeigt sich ebenfalls positiv und steigt um 0,44% auf 3.703,18 Punkte. Dies könnte auf eine stärkere Performance im Technologiesektor hinweisen. In den USA zeigt der Dow Jones Industrial Average eine minimale positive Veränderung von 0,03% und notiert bei 44.856,82 Punkten. Der S&P 500 hingegen verzeichnet einen Rückgang von 0,29% und steht bei 6.048,49 Punkten. Diese gemischte Entwicklung in den USA könnte auf unterschiedliche Marktbedingungen und Investorenstimmungen hinweisen.Insgesamt zeigt sich ein differenziertes Bild an den internationalen Börsen, wobei insbesondere der DAX und der TecDAX heute positive Akzente setzen.Die DAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von Daimler Truck Holding mit einem Plus von 7.44%. Deutsche Telekom folgt mit einem Anstieg von 4.39%, während Siemens Energy mit 4.08% ebenfalls positiv abschneidet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die teils erhebliche Verluste verzeichnen. Continental führt die Negativliste mit einem Rückgang von 2.92%, gefolgt von Infineon Technologies mit -1.82% und DHL Group, das um 1.25% fiel.Im MDAX sticht TRATON mit einem Zuwachs von 6.40% hervor. Wacker Chemie und Nordex zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 2.07% und 2.04%.Die MDAX-Flopwerte sind weniger erfreulich, angeführt von AUTO1 Group, die um 3.64% gefallen ist. Redcare Pharmacy und SILTRONIC AG folgen mit Rückgängen von 3.21% und 2.70%.Im SDAX zeigen Schaeffler mit 3.92%, SAF-HOLLAND mit 3.81% und GFT Technologies mit 3.45% positive Entwicklungen.Die Flopwerte im SDAX werden von NORMA Group angeführt, die um 4.03% gefallen ist. RENK Group und CANCOM SE verzeichnen Rückgänge von 3.38% und 2.33%.Im TecDAX ist Deutsche Telekom mit 4.39% der Spitzenreiter, gefolgt von Nordex mit 2.04% und AIXTRON mit 2.03%.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Infineon Technologies mit -1.82%, CANCOM SE mit -2.33% und SILTRONIC AG mit -2.70%.Im Dow Jones sind Nike (B) mit 2.39%, Walt Disney mit 1.69% und Caterpillar mit 1.65% die Topwerte.Die Flopwerte im Dow Jones werden von NVIDIA angeführt, das um 4.78% gefallen ist, gefolgt von Boeing mit -3.47% und Salesforce mit -1.60%.Im S&P 500 sticht F5 mit einem Anstieg von 10.84% hervor, gefolgt von T-Mobile US mit 8.75% und Starbucks mit 6.26%.Die Flopwerte im S&P 500 umfassen NVIDIA mit -4.78%, MSCI Registered (A) mit -4.62% und General Dynamics mit -3.85%.