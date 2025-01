Stellar AfricaGold erneuert Genehmigungen für Tichka Est, Marokko

Vancouver, 29. Januar 2025 / IRW-Press / J. François Lalonde, President und CEO von Stellar AfricaGold Inc. (TSX-V: SPX) („Stellar“ oder das „Unternehmen“), freut sich, die Erneuerung einer Anzahl von Genehmigungen für das Goldprojekt Tichka Est in Marokko bekannt zu geben.

Die Erneuerungsvereinbarung

Stellar hat mit dem Office National des Hydrocarbures et des Mines du Maroc („ONHYM“) eine Erneuerungsvereinbarung abgeschlossen. Die Vereinbarung sieht Explorationsausgaben in Höhe von insgesamt 2.239.000 US$ (ca. 3.500.000 C$) über einen Zeitraum von drei Jahren vor, um eine Beteiligung von 85 % an den Genehmigungen zu erwerben. Nach Abschluss des Earn-in behält das ONHYM eine 15%ige Free Carried Interest (Gewinnbeteiligung) und eine 3%ige Net Smelter Return-Royalty.

Kommentar

Herr Lalonde bedankte sich bei Frau Amina Benkhadra, Generaldirektorin von ONHYM, und ihrem engagierten Team für ihre Professionalität während des gesamten Erneuerungsprozesses. „Wir sind begeistert, die Explorationsarbeiten bei Tichka Est wieder aufzunehmen und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem ONHYM“, so Herr Lalonde, President und CEO von Stellar.

Über das Goldprojekt Tichka Est, Marokko

Das Goldprojekt Tichka Est umfasst sieben Genehmigungen mit einer Gesamtfläche von 82 Quadratkilometern in der Region des Hohen Atlas in Marokko, etwa 80 Kilometer südsüdwestlich von Marrakesch. Bis heute hat Stellar etwas mehr als 1,1 Millionen US$ an vereinbarten Explorationsausgaben getätigt und eine umfangreiche Goldmineralisierung innerhalb von drei Strukturen identifiziert.

Die umfangreichsten Explorationsarbeiten wurden entlang der Struktur der B-Zone in einem Gebiet von etwa 1 km2 der insgesamt 82 km2 großen Fläche des Goldprojekts Tichka Est durchgeführt. In den letzten Jahren hat Stellar eine 8,5 Kilometer lange Bergzufahrtsstraße gebaut und umfangreiche Kartierungen und Probenahmen durchgeführt sowie Schürfgräben ausgehoben, wobei der Schwerpunkt auf den Regionen in und um die B-Zone lag. Bisher wurden drei bedeutende Zonen mit Goldmineralisierung entdeckt, wobei ein Großteil des gesamten Projektgebiets noch unerforscht oder nur oberflächlich erkundet ist.

