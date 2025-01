Leichte Kursverluste

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Anleihen. Als sicher geltende Staatsanleihen waren weniger gefragt.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed etwas gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank um 0,04 Prozent auf 108,98 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,55 Prozent.

An den Finanzmärkten blicken die Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die am Abend auf dem Programm steht. Die Fed wird ihre Leitzinsen voraussichtlich nicht verändern. Die Zinsspanne dürfte nach Einschätzung der meisten Ökonomen angesichts der immer noch hartnäckigen Inflation und einer robusten Wirtschaft in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent verharren.

Der Wahlsieg des Republikaners Donald Trump dürfte sich zunächst kaum auf die Zinsentscheidung auswirken, da immer noch unklar ist, was er von seinen Ankündigungen umsetzten wird. Mittelfristig könnte der Wahlsieg jedoch starke Auswirkungen auf die US-Geldpolitik haben. Insbesondere die Zolldrohungen sorgen für Unsicherheit./jsl/jha/