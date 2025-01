E-Fuel-Produzent INERATEC schließt Finanzierungsrunde über 70 Millionen Euro mit der Europäischen Investitionsbank und Breakthrough Energy Catalyst ab (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Karlsruhe (ots) -- Die Kapitalzusage dient der Finanzierung der Entwicklung von Europas ersterkommerzieller e-Fuel-Anlage in Frankfurt sowie der weiteren Forschung undEntwicklung von INERATECs e-Fuels.- Die e-Fuels von INERATEC werden dazu beitragen, die EU-Vorschriften zurReduktion der CO2-Emissionen im Luftverkehr zu erfüllen, indem herkömmlicherFlugkraftstoff mit nahezu kohlenstoffneutralem synthetischem Kerosin gemischtwird.- Die Finanzierung umfasst, erstmalig für ein deutsches Unternehmen, einenZuschuss von 30 Millionen Euro von Breakthrough Energy Catalyst, was die Reifeder INERATEC-Technologie untermauert.Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Breakthrough Energy Catalyst haben imRahmen der EU-Catalyst-Partnerschaft ein Finanzierungspaket in Höhe von 70Millionen Euro für INERATEC, ein in Karlsruhe ansässiges Unternehmen, das sichmit der Herstellung von E-Fuels beschäftigt, bereitgestellt. Die EIB stelltVenture Debt in Höhe von 40 Millionen Euro bereit, das durch dasInvestEU-Programm der EU unterstützt wird, während Breakthrough Energy Catalysteinen Zuschuss von 30 Millionen Euro gewährt. Mit dem Paket werden dieFinanzierung der kohlenstoffneutralen e-Fuel-Produktionsanlage von INERATEC inFrankfurt sowie die weitere Forschung und Entwicklung unterstützt. Die Anlage inFrankfurt wird nach ihrer Eröffnung im Jahr 2025 die größte Europas sein.Langfristiges Marktwachstum für e-SAF und e-Fuels erwartetBei der Herstellung von e-Fuels werden biogenes CO2 und grüner Wasserstoffverwendet, um synthetische Kraftstoffe und Chemikalien herzustellen, die beiihrer Verwendung kohlenstoffneutral oder nahezu kohlenstoffneutral sind. Siehaben erhebliches Potenzial in schwer zu dekarbonisierenden Sektoren wie derLuftfahrt, wo die kommerzielle Nachfrage durch klare Vorschriften gestützt wird.Daher kann mit einem langfristigen Marktwachstum gerechnet werden.Die EU-Verordnung ReFuelEU Aviation schreibt vor, dass Anbieter vonFlugkraftstoff bis 2030 einen Mindestanteil von 1,2 Prozent an synthetischemKraftstoff anbieten müssen, der bis 2050 auf 35 Prozent ansteigen soll. INERATECist für diesen wachsenden Markt gut aufgestellt und bietet ein effizientes,skalierbares und modulares Anlagenkonzept.Die INERATEC-Anlage in Frankfurt wird bis zu 2.500 Tonnen e-Fuel unde-Chemikalien produzieren, darunter auch synthetisches Kerosin, also"e-Sustainable Aviation Fuel" (e-SAF). Die Anlage umfasst eineAufbereitungsanlage, die das synthetische Rohöl vor Ort zu zertifizierbarem,gebrauchsfertigem, nachhaltigem Flugkraftstoff veredelt. Der Kraftstoff wird zur