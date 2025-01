Daimler Truck Holding - Aktie im Rampenlicht - 29.01.2025

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,73 % geändert.

Die Schwergewichte im deutschen Leitindex Dax haben diesen am Mittwoch auf eine weitere Höchstmarke gezogen. Zu den Kursgewinnern im Dax zählten SAP , Siemens und Deutsche Telekom , die zusammen rund ein Drittel der Indexgewichtung des 40 Aktien …

Bei Konkurrent Volvo deutet sich eine Trendwende bei den Auftragseingängen an. Das katapultiert die Aktie von Daimler Truck mit einem Plus von knapp 7 Prozent am Mittwoch an die DAX-Spitze.

Die internationalen Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX und der TecDAX zulegen, verzeichnen andere Indizes Verluste. Ein spannender Tag für Anleger weltweit!