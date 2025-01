DeepSeek, jetzt Alibaba: KI-Krieg der USA gegen China eskaliert!

Der KI-Krieg der USA gegen China eskaliert: die Amerikaner "schiessen" verbal gegen DeepSeek - aber nun behauptet Alibaba, dass man eine KI entwickelt habe, die besser sei als DeepSeek. Daher das Kronjuwel der USA, Nvidia, heute wieder unter Druck nach der gestrigen Rally. Aber es geht um mehr als Nvidia: die KI-Führerschaft der USA ist in ernster Gefahr - dementsprechend auch die himmelhohen Bewertungen an der Wall Street, die die Amerikaner so reich gemacht hat. Also wird nun alles in die Waagschale geworfen,um die Konkurrenten aus China zu diskreditieren. Kommt ein Verbot gegen die China-KI aus China durch Trump? Aber das würde das Problem nicht lösen..

