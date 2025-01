Vor allem Dow reagiert negativ auf US-Zinsentscheid

Moin zusammen,kleines Update von meiner Seite. Was habe ich in den letzten Woche gemacht?: Der Dezember war eher schwach und hat am Ende zu einer 2024er Performance von 20,16%, übers Jahr gesehen, geführt. Die Dividendeneinnahmen lagen Brutto bei 18T€. Aber das ist auch nicht mein direkter Fokus, obwohl ich viele Divi Werte habe.Dafür ging es im Januar los wie gestört und mein Depot stand gestern wieder auf einem neuen ATH. Ich frage mich langsam ob es in 2025 so weiter gehen wird... eigentlich kann es nicht sein, aber bei Trump weiß man nie was passiert.Investment in Uber: Neuaufnahme in Depot: 3 Käufte um die Position aufzubauen haben stattgefundenOccidental Petrolium neu ins Portfolio aufgenommen, ist ein Trump Wert in dem Bereich habe ich noch Shell und Phillips 66Keine Verkäufe im DezemberAufstockung bei Generall Mills und Johnson&Johnson vorgenommenDas Zinslevel ist im Moment höher daher kommen die Staples aktuell zurück.Lyft zusätzlich zu Uber ins Depot aufgenommen, ist eher eine kleine PositionKeine Verkäufe im Januar bisherWerte auf meinerAktuell bin ich eher dabei Staples aufzubauen.Man kann sich meiner Meinung nach durchaus eine:- Pepsi,- Generall Mills,- J&J- oder auch eine Nestle etc.mal ansehen. Die Divi-Renditen liegen zwischen 3,5 und 4% das ist attraktiv. Durch die etwas höheren Zinsen in USA leider diese Werte im Moment etwas. Sprich es gibt eine günstige Gelegenheit dort aufzustocken.Diese Liste kann gerne ergänzt bzw, erweitert werden. Ich denke das viele Staples derzeit attraktiv bewertet sind.Pernod Ricard habe ich allerdings von meiner Watchlist gestrichen. Es wird einfach immer weniger Alkohol konsumiert so das ich hier eine ähnliche Entwicklung wie beim Tabak erwarte. Daher werde ich nicht in dieses Segment investieren.Werte mit höchster Gewichtung bei mir im Depot (hier hat sich sehr wenig getan)Ich plane nicht diese Werte zu verkaufen. Von einer E.on möchte ich mich eigentlich trennen. Aber diese Aktie ist Abgeltungssteuer frei. Das bedeutet, wenn es irgendwann in 100 Jahre mal 5% nach oben gehen sollte, so können meine Kinder diese 5% Steuerfrei einstreichen. Im Ernst, ich habe keine Ahnung warum ich diese E.On seit 20 Jahren im Depot habe. Ich wette, in dem Moment wenn ich verkaufe, geht das Ding auf 10x ;-)VG und ein schönes Wochenende!