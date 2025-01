Lufthansa steigt bei lettischer Fluglinie AirBaltic ein

AirBaltic mit Sitz in Riga ist die größte Fluglinie in den baltischen Staaten. Sie fliegt von ihrem Drehkreuz Riga mehr als 70 Ziele an und setzt dafür eine Einheitsflotte von 50 Airbus A220 ein. Die lettische Airline bereitet sich seit längerem auf einen möglichen Börsengang vor, nach dem die von Lufthansa erworbenen Wandelaktien in Stammaktien umgewandelt werden sollen.

Lettlands Regierungschefin Evika Silina würdigte die Lufthansa auf der Plattform X als "international hoch angesehenes Unternehmen im Luftfahrtsektor". Deren Einstieg sei ein gutes Sprungbrett für das Wachstum von AirBaltic und die Beschaffung von zusätzlichem Kapital. Verkehrsminister Kaspars Briskens bezeichnete die Beteiligung als "starkes Symbol der florierenden Wirtschaftsbeziehungen zwischen Lettland und Deutschland"./awe/DP/he

