HUNTER UND KWT GLOBAL SCHLIESSEN SICH ZU EINEM INTEGRIERTEN KOMMUNIKATIONSUNTERNEHMEN UNTER DEM NAMEN HUNTER ZUSAMMEN

NEW YORK, 29. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Stagwell (NASDAQ: STGW), das Challenger-Netzwerk, das das Marketing verändert, gab heute bekannt, dass zwei seiner preisgekrönten PR- und Kommunikationsfirmen, HUNTER und KWT Global, ihre Kräfte zu einer einzigen Firma bündeln. Das unter dem Namen HUNTER firmierende globale Full-Service-Beratungsunternehmen mit fast 400 Mitarbeitern wird seine Niederlassungen in New York, Los Angeles, Chicago und London ausbauen. Die Allianz stärkt HUNTERs Verbrauchervertikale in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Reisen und Gastgewerbe und erweitert gleichzeitig die Kapazitäten in den Bereichen Unternehmen, Krise und B2B. Die zusammengeschlossene Agentur wird ihr komplementäres Fachwissen nutzen, um integrierte Marketingkommunikationslösungen zu liefern, die die kulturelle Relevanz und den positiven Ruf des Unternehmens in den Bereichen PR, Social Media, Influencer- und Talent-Engagement, Content und Erlebnisdienstleistungen fördern.

„Diese Kombination ist ein weiterer Schritt, um Stagwell die richtige Größe zu verleihen, um umfassende, integrierte Lösungen für moderne Marken zu liefern", sagte Mark Penn, Chairman und CEO von Stagwell. „Durch die Zusammenführung von KWT Global und HUNTER vereinen wir nicht nur zwei preisgekrönte Agenturen – wir schaffen eine einheitliche, moderne Kommunikationslösung, die gut positioniert ist, um Marken bei der Navigation durch die komplexe Medienlandschaft von heute zu unterstützen."

HUNTER wurde häufig als Best Place to Work, Mid-Sized Agency of the Year und Consumer Agency of the Year ausgezeichnet und ist seit fünf Jahren in Folge zweistellig gewachsen. KWT Global, das als „PR Daily Top Agency" und als „Agency of the Future in 2024" ausgezeichnet wurde, hat seine Größe in den letzten drei Jahren verdoppelt und wird neben seiner wirkungsvollen und preisgekrönten Arbeit für Kunden häufig für seine innovativen Produktangebote, seine Vordenkerrolle und seine Mitarbeiterentwicklungsprogramme ausgezeichnet.

„Dies ist der logische nächste Schritt in unserem Bestreben, die Bedürfnisse unserer Kunden mit integrierten, kulturell relevanten, digitalen Lösungen besser zu erfüllen und ein Umfeld zu schaffen, in dem unsere Mitarbeiter dazu inspiriert werden, modernste Kommunikationstechnologie einzusetzen", sagte Grace Leong, CEO von HUNTER. „HUNTER und KWT Global arbeiten bereits häufig zusammen. Durch die Bündelung von Ressourcen werden wir die Kräfte beider Organisationen auf ein gemeinsames Ziel ausrichten: um die Geschichten der besten Unternehmen und Marken der Welt zu gestalten, zu platzieren, zu teilen und zu verbreiten, während wir uns weiterhin auf unseren hervorragenden Kundenservice und unsere kreative, integrative und unterstützende Unternehmenskultur konzentrieren."