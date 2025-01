Cloud-Enttäuschung: Microsoft-Aktie fällt nach den Earnings

Der Umsatz der "Intelligent Cloud"-Sparte wuchs um 19 Prozent auf 25,54 Milliarden US-Dollar, verfehlte damit die Analystenschätzung von 25,83 Milliarden US-Dollar. Besonders die Azure-Cloud-Sparte geriet in den Fokus: Das Wachstum lag bei 31 Prozent und fiel damit schwächer aus als im Vorquartal (33 Prozent).

Von diesem Wachstum entfielen 13 Prozentpunkte auf KI-Anwendungen – ein Bereich, in den Microsoft massiv investiert. Allein in diesem Quartal flossen weitere 750 Millionen US-Dollar in OpenAI. CEO Satya Nadella hatte zuletzt bekräftigt, dass das Unternehmen 80 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur stecken werde.

Doch neue Konkurrenz könnte Microsoft unter Druck setzen. Chinas DeepSeek entwickelte ein effizientes KI-Modell, das in einigen Tests besser als OpenAIs Modell abschnitt. Nadella warnte: "Wir sollten Chinas Entwicklungen sehr ernst nehmen."

Microsofts Produktivitäts- und Business-Sparte mit Produkten wie Office und LinkedIn wuchs um 13,9 Prozent auf 29,44 Milliarden US-Dollar. Die "More Personal Computing"-Sparte, zu der Windows, Xbox und Surface gehören, blieb mit 14,65 Milliarden US-Dollar stabil. PC-Lizenzen und Hardware-Verkäufe stiegen leicht um 4 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 419,9EUR auf Lang & Schwarz (29. Januar 2025, 22:36 Uhr) gehandelt.





