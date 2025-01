BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verspricht ein uneingeschränktes Festhalten an der sozialen Sicherung in Deutschland. "Mit mir wird es keine Sozialkürzungen geben", sagte der SPD-Kanzlerkandidat bei einer Festveranstaltung zum 75. Bestehens des Sozialverbands VdK in Berlin.

Es gebe Menschen, die abschätzig auf vermeintlich "kleine Leute" blickten. "Ich kann das nicht ausstehen", sagte Scholz. "Es gibt keine "kleinen Leute", es gibt nur Kleingeister." Wer gegen Schwächere austeile, sei nicht stark.