IBM überzeugt mit Umsatzausblick - Aktie legte nachbörslich deutlich zu

ARMONK (dpa-AFX) - Der Computerkonzern IBM rechnet im laufenden Jahr mit einem höheren Wachstum als zuletzt. 2025 soll der um Währungseffekte bereinigte Erlös um Währungseffekte unter anderem dank einer steigenden Nachfrage von Produkten für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz um mindestens fünf Prozent zulegen, wie das im Dow Jones Industrial Average notierte Unternehmen am Mittwochabend in Armonk mitteilte. Von Bloomberg befragte Analysten hatten ein Plus von lediglich knapp fünf Prozent gerechnet.

Im vergangenen Jahr zog der Erlös bereinigt um Umrechnungseffekte bei den Währungen um drei Prozent auf 62,8 Milliarden Euro (60,3 Mrd Euro) an. Der um Sonderbelastungen bereinigte operative Gewinn kletterte um neun Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar nach oben. Wegen milliardenschwerer Pensionsrückstellungen sackte der Überschuss um ein Fünftel auf sechs Milliarden Dollar ab. Das Ergebnis des vergangenen Jahres fiel in etwa wie erwartet aus.