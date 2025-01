Die Privatplatzierung von Onco-Innovations wurde vollständig gezeichnet

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

Vancouver, Kanada - 29. Januar 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CSE: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine am 27. Januar 2025 angekündigte Privatplatzierung ohne Vermittlung durch Broker („Privatplatzierung“) von bis zu 408.164 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 2,45 $ pro Einheit für einen Gesamtbruttoerlös von bis zu 1.000.000 $ vollständig gezeichnet wurde. Der Abschluss der Privatplatzierung wird voraussichtlich am oder um den 31. Januar 2025 erfolgen.

Das Unternehmen hat überwältigendes Interesse seitens des Marktes erhalten, was seiner Meinung nach das starke Vertrauen der Investoren in Onco-Innovations und seine Vision widerspiegelt. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es nach den geltenden Vorschriften die Finanzierung frühestens nach Börsenschluss am 31. Januar 2025 abschließen darf, was das Unternehmen nun auch als Abschlussdatum plant.

Im Rahmen der Privatplatzierung besteht jede Einheit aus einer Stammaktie (jeweils eine „Aktie“) und einer Hälfte eines Warrants für den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“), wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, eine Aktie zu einem Ausübungspreis von 2,55 $ für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Tag der Ausgabe zu erwerben.

Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einer Rechtsordnung dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.