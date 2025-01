Fredericton, Nb, Kanada (ots/PRNewswire) - Erste Anwender berichten von einer

verbesserten Fähigkeit, Chancen und Risiken für Kunden proaktiv zu erkennen



Introhive, die führende Relationship Intelligence-Plattform, gewährte heute eine

Vorschau auf ihre neuesten Innovationen - Ask Introhive und Signals -, die die

Art und Weise transformieren, wie Unternehmen ihre Geschäftsbeziehungen

verwalten, analysieren und stärken. Ask Introhive und Signals, die sich derzeit

im Early Access befinden und im zweiten Quartal 2025 allgemein erhältlich sein

werden, bieten intelligentere, schnellere und proaktivere Möglichkeiten zur

Umwandlung von Informationen zu Geschäftsbeziehungen in umsetzbare Strategien,

die das Unternehmenswachstum fördern.





Ask Introhive: Ihr KI-gestützter Relationship Assistant Generative KI verändertden Ansatz von Unternehmen, Daten auf sinnvolle Weise einzusetzen, und imZentrum dieser Veränderung steht Ask Introhive. Ask Introhive fungiert als Ihrpersönlicher Relationship Assistant und ermöglicht Nutzern, eine Frage oderAufforderung einzugeben und umgehend strategische Erkenntnisse über Kunden,Konten und Beziehungen zu erhalten. Von der Bewertung der Kundengesundheit bishin zur Identifizierung versteckter Wachstumschancen liefert Ask Introhive dieAntworten, auf die es ankommt - ohne Rätselraten und ohne stundenlangesDurchforsten von Tabellenkalkulationen.Ask Introhive nutzt große Sprachmodelle, um enorme Mengen an Engagement- undBeziehungsdaten zu verarbeiten und Antworten auf wichtige Geschäftsfragen zugeben. So kann beispielsweise ermittelt werden, welche Kundenabwanderungsgefährdet sind, und es können die Interaktionen der letzten 90 Tagebewertet werden. Darüber hinaus kann es die stärksten Kontakte bestimmterUnternehmenskunden anzeigen und persönliche Einführungen bei wichtigenEntscheidungsträgern erkennen. Diese verwertbaren Informationen helfen denTeams, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Beziehungsstrategien zustärken.Signals: Proaktive Erkenntnisse zu Beziehungen Mit Signals von Introhive werdenautomatisch wichtige Einblicke gewährt, um die nächsten Schritte imAccount-Management zu informieren, sodass die Nutzer stets einen Schritt vorausbleiben. Diese innovative Funktion deckt Risiken und Wachstumschancen auf, diesonst in den umfangreichen Beziehungsdaten verborgen blieben. Signals weistproaktiv auf Kommunikationslücken hin und sorgt dafür, dass wichtige Kundenerneut kontaktiert werden, bevor sie durch die Maschen fallen. Es zeigt auchBeziehungsmöglichkeiten auf, indem es überschneidende Verbindungen oder Wege zuEntscheidungsträgern bei wichtigen Kunden identifiziert. Darüber hinaus werden