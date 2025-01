Enfinity Global erweitert US-Portfolio um 425 MW Batterie-Energiespeicher in Texas, Baubeginn für 2025 geplant

MIAMI, 30. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, gab heute die Erweiterung seines Portfolios an Batteriespeichersystemen (BESS) durch zwei neue Projekte in Texas mit einer Gesamtleistung von 425 MW bekannt. Der Baubeginn für die Projekte ist für das zweite und vierte Quartal 2025 vorgesehen. Damit erhöht sich die BESS-Pipeline von Enfinity in den USA auf 6,6 GW und unterstreicht das Engagement des Unternehmens bei der Bereitstellung innovativer Energielösungen zur Deckung des wachsenden Bedarfs in Schlüsselmärkten und -segmenten wie AI und Produktion. Es wird erwartet, dass Enfinity Global in den nächsten Jahren allein in diesem Sektor über 7 Milliarden Dollar investieren und über 5.000 Arbeitsplätze im Baugewerbe schaffen wird.

Die Projekte mit einer kombinierten Speicherkapazität von 850 MWh und einer Laufzeit von zwei Stunden befinden sich an strategisch günstigen Standorten in den ERCOT-Zonen Houston und Dallas. ERCOT erlebt ein beispielloses Lastwachstum, das den Bedarf an mehr erneuerbaren Energien in Kombination mit BESS erhöht. Sobald diese Projekte in Betrieb sind, sollen sie zur Stabilisierung des ERCOT-Netzes beitragen und den Ausbau der erneuerbaren Energien unterstützen, um die steigende Stromnachfrage in Texas zu decken, die vor allem durch neue KI-gesteuerte Rechenzentren verursacht wird.