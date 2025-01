"Panamakanal wird offenbleiben"

Starter87 schrieb 16.09.24, 16:35

Die Herausforderung ist die Ergebnisstabilität, so gesehen tuen sich die Analysten auch schwer.

Aktuell große Prognosebandbreite : Bezogen auf das EBT ca. 8-16€ EPS für 2024.

Die Ergebnisschwankungen in den letzten Jahren war sehr hoch , siehe z.B. 2020-2024

Da ist auch noch Luft nach unten.

Das meinte ich ja in meinem Beitrag, wenn in unserer Welt wieder irgendwo eine Krise entstehen wo die Seefahrt beeinflußt wird z.B. Virus oder Krieg gibts enorme Schwankungen.

Wie schnell HL ins Minus rutschen kann hat man in Q4/23 gesehen, so gesehen ist dann ein Kurs von 140€ ganz schön "speckig".

Könnte mir gut vorstellen das das 9M Ergbnis 2024 sich nicht mehr stark vom Jahresergebnis 2024e abweicht wenn die Frachtraten weiter so fallen.

Q3 wird jedenfalls "gute Zahlen" bringen und das stärkste Quartal in 2024 werden.



LG Starter87