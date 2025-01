DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Wirtschaftswarntag:

"Die deutschen Unternehmen stöhnen unter der Regulierungswut in Berlin und Brüssel, unter hohen Steuern und Energiepreisen und einer Infrastruktur, der man zuschauen kann, wie sie bröckelt. Der Frust ist so groß, dass die Wirtschaft ihn nun mit Demonstrationen auf die Straße trägt - eine Aktionsform, die bisher den Gewerkschaften vorbehalten war. Schuld an der Misere ist nicht nur die gescheiterte Ampelkoalition. Auch die schwarz-roten und schwarz-gelben Koalitionen zuvor haben im Vertrauen auf solide Wachstumsraten, billige Energie aus Russland und die Leistungsfähigkeit der vielen Hidden Champions aus dem Mittelstand dringend notwendige Strukturreformen vernachlässigt und Deutschland im Schlafwagen in die Krise gefahren."/DP/jha