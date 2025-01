MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu elektronischen Patientenakte:

"Die elektronische Patientenakte ist prinzipiell eine gute Sache. Doppeltes Röntgen etwa oder die gleichzeitige Verschreibung von Medikamenten, die parallel nicht verschrieben werden sollten, dürften sich dank der E-Akte künftig leichter vermeiden lassen. In Notfällen liegen Ärzten alle Patientendaten auf einen Blick vor. All das kann Behandlungen verbessern, beschleunigen und Kosten senken. Allerdings muss das System anwendungsreif und sicher sein. Daran aber muss man nach dem Start der Pilotphase zumindest zweifeln. Der jüngste Hackerangriff hat gezeigt, dass der Zugriff auf Patientendaten durch Dritte - in diesem Fall über gestohlene Ärzte-Identitäten - prinzipiell möglich wäre. Das Wissen darum dürfte bei nicht wenigen Versicherten ein ungutes Gefühl hinterlassen. Die zuständige Nationale Agentur für Digitale Medizin (gematik) muss hier dringend nachsteuern."/DP/jha