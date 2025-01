Bahn-Vorstand spricht bei Verkehrsgerichtstag in Goslar

GOSLAR (dpa-AFX) - Mit einem Fachvortrag von Bahn-Vorstand Martin Seiler wird der Verkehrsgerichtstag in Goslar offiziell eröffnet. Seiler soll am Donnerstag (10.00 Uhr) im welterbegeschützten Kaiserpfalz-Gebäude über die Sanierungen bei der Bahn und eine gemeinwohlorientierte Infrastruktur sprechen. In diesem Jahr nehmen mit 1.950 Teilnehmern deutlich mehr Fachleute als im Vorjahr mit 1.700 teil.

Bis Freitag debattieren Fachleute aus Justiz, Wissenschaft, Behörden und Verbänden über Themen des Verkehrsrechts und der Verkehrssicherheit. Der jährliche Kongress zählt zu den wichtigsten Treffen von Verkehrssicherheitsexperten in Deutschland. Er endet am Freitag mit Empfehlungen an den Gesetzgeber.