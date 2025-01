Deutsche Bank voraussichtlich mit weniger Gewinn

longtermthinker1 schrieb 23.01.25, 19:53

Auch hier in Deutschland gab es einige Highlights wie Rheinmetall, SAP, SIEMENS Energy, Banken. Zum Glück hatte ich rechtzeitig Chemie in Banken getauscht und dann DBK in NVIDIA und rechtzeitig etwas wieder zurück. Hab dann aber auch SIEMENS Energy leider viel zu früh verkauft.



Ich denke bis zu den Zahlen kommen Sie an die 20 Euro, dann ggfs. etwas Konsolidierung. Werde einen Teil der Gewinne realisieren. Bin gut investiert und werde das dann etwas reduzieren.