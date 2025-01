Bekanntgabe vorläufiger Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das Gesamtjahr 2024

Die Montana Aerospace AG ("das Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften ("die Gruppe" oder Montana Aerospace"), ein führender, hochgradig integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- & Raumfahrt und Energieindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten gibt die vorläufigen, ungeprüften Umsatz- und EBITDA-Zahlen für das Gesamtjahr 2024 bekannt.

HIGHLIGHTS (Finanzzahlen ohne das Segment E-Mobility nach dessen Veräußerung)

* Ungeprüfter Nettoumsatz: Anstieg um 17,6 % auf EUR 1.493,7 Mio. in 2024 (2023: EUR 1.270,3 Mio.), gestützt durch eine starke Leistung in allen Segmenten trotz eines schwierigen Marktumfelds

* Nettoumsatz der Segmente: Aerostructures mit einem Nettoumsatz von EUR 815,6 Mio. (+15,8%) und Energy mit einem Nettoumsatz von EUR 642,6 Mio. (+13,3%)

* Rentabilität: Bereinigtes EBITDA stieg um ~ 40% auf >EUR 165 Mio. (im Vergleich zu EUR 118 Mio. für das Gesamtjahr 2023); darüber hinaus wurden ein solider Nettogewinn ( ~ EUR 30 Mio.) und ein positiver Free Cash Flow für die Gruppe erwirtschaftet

* Nettoverschuldung: Nettoverschuldung verringerte sich aufgrund der Rückzahlung ausstehender Darlehen mit einem Teil der Erlöse aus dem Verkauf des E-Mobility-Segments auf ~ EUR 220 Mio., was zu einem Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA von etwa 1,3x führt

* Veröffentlichung: Das geprüfte Jahresergebnis für das Geschäftsjahr 2024 wird am 03. April 2025 veröffentlicht

* Guidance 2025 erneut bestätigt: Montana Aerospace erwartet einen Umsatz von mehr als EUR 1,6 Mrd. und ein bereinigtes EBITDA von mehr als EUR 200 Mio., mit einem starken Free Cash Flow sowie Nettogewinn

Die Montana Aerospace AG schließt ein weiteres erfolgreiches Jahr mit großen Erfolgen trotz eines herausfordernden Geschäftsumfeld ab. Mit einer Prognose für 2024 (ohne das Segment E-Mobility) für einen Nettoumsatz von mehr als EUR 1,5 Mrd. und einem bereinigten EBITDA-Ziel von über EUR 165 Mio. (im Vergleich zu ~ EUR 118 Mio. für das Gesamtjahr 2023) bestätigt das Unternehmen die Erreichung beider Ziele sowie die Generierung eines starken, positiven Nettogewinns ( ~ EUR 30 Mio.) sowie eines positiven Free Cash Flow für die gesamte Gruppe.