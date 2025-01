BBVA steigert Gewinn stärker als erwartet

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat 2024 dank stark steigender Provisionseinnahmen, guter Handelsgeschäfte und höherer Zinsen deutlich mehr verdient. Der Überschuss sei um ein Viertel auf etwas mehr als zehn Milliarden Euro gestiegen, teilte die im EuroStoxx 50 < EU0009658145> notierte Bank am Donnerstag in Madrid mit. Der Gewinnanstieg fiel damit etwas stärker aus, als von Bloomberg befragte Experten erwartet hatten.

Rund die Hälfte des Gewinns will der Konzern wie angekündigt in Dividenden und Aktienrückkäufe stecken. So soll die direkte Gewinnbeteiligung um 27 Prozent auf 70 Cent je Anteil steigen. In der Summe sind das rund vier Milliarden Euro. Zudem will die spanische Großbank, die weiter um ihre kleinere Konkurrentin Sabadell buhlt, für bis zu knapp einer Milliarde Euro Aktien zurückkaufen./zb/nas/stk