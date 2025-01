Siemens Energy: Dramatischer Kurssturz – KI-App DeepSeek sorgt für Panik!

Siemens Energy hatte in der Vorwoche ein Rekordhoch erreicht und damit ein beeindruckendes Comeback nach einem Rückgang auf unter acht Euro vor 15 Monaten gefeiert. Die Euphorie um Künstliche Intelligenz und den damit verbundenen hohen Energiebedarf für Rechenzentren hatte das Unternehmen in der Gunst der Anleger steigen lassen. Doch die Ankündigung von DeepSeek, das auf einer Open-Source-Strategie basiert, sorgte für Unsicherheit. Experten wie Stacy Rasgon von Bernstein Research halten die Panik jedoch für übertrieben, da DeepSeek keine revolutionären Technologien einführt.

Am Montag startete die Siemens Energy-Aktie mit einem dramatischen Verlust von fast 20 Prozent in den Handel, ausgelöst durch die Aufregung um die neue KI-App DeepSeek aus China. Diese App, die als Billig-KI gilt, sorgte für Bedenken hinsichtlich möglicher Überbewertungen im KI-Sektor und führte zu einem allgemeinen Rückgang bei Technologiewerten, einschließlich Schwergewichten wie Nvidia und Microsoft. Der Tech-Index Nasdaq verzeichnete vorbörslich einen Rückgang von drei Prozent, während auch deutsche KI-Aktien wie Aixtron und Siltronic betroffen waren.

Die Volatilität der letzten Tage hat die Siemens Energy-Aktie stark belastet. Nach dem Kursrutsch am Montag erholte sich die Aktie am Dienstag, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Quartalszahlen vorlegte. Der Umsatz stieg um 18,4 Prozent auf 8,94 Milliarden Euro, während der Rückgang beim Auftragseingang mit 10,2 Prozent moderater ausfiel als befürchtet. Das bereinigte operative Ergebnis verdoppelte sich auf 481 Millionen Euro, was die operative Marge auf 5,4 Prozent erhöhte.

Trotz dieser positiven Entwicklungen steht die Aktie von Siemens Energy vor Herausforderungen. Die Bewertung ist nach einem Anstieg von 279 Prozent in den letzten 12 Monaten enorm, und technische Indikatoren deuten auf eine mögliche Trendwende hin. Der Relative-Stärke-Index (RSI) und der MACD zeigen bearishen Divergenzen, was oft Vorboten für Trendwenden sind. Zudem könnte die hohe Handelsaktivität der letzten Woche auf ein „Blow-off-Top“ hindeuten, was auf eine Überhitzung des Wertpapiers schließen lässt.

Insgesamt sollten Anleger angesichts der hohen Bewertung und der technischen Anzeichen für eine Trendwende Gewinnmitnahmen in Betracht ziehen. Siemens Energy bleibt ein spannendes Unternehmen, doch die Unsicherheiten im Markt und die Herausforderungen in der Windsparte könnten die zukünftige Entwicklung beeinflussen.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 54,15EUR auf Lang & Schwarz (30. Januar 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.